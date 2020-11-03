Какие знаки зодиака смешались в героинях «Секса в большом городе»

Героини одного из любимейших женщинами сериала «Секс в Большом Городе» – яркие представительницы знаков зодиака. О том, каких именно, читайте в этой статье.

Керри

Керри кажется смесью Близнецов, Рыб и Водолея. От Близнецов – легкий характер и склонность к словотворчествую, любовь к переменам. От Рыб – некоторая жертвенность и эмоциональная сила (которая часто кажется именно слабостью), от Водолея же независимость и тяга к оригинальным нарядам. В целом личность главной героини – воздушная с примесью водной чувствительности. Да, компонент Весов тоже находит свое выражение: страсть к модной одежде и выходам в свет – все сюда.

Саманта

Саманта – женщина огненная. В ней можно узнать и Овна, и Льва. Ощущение такое, что от водной стихии с ее эмпатичностью словно бы ничего нет, зато есть примесь земли – возможно, Девы, с ее ответственным отношением к делу. Допустим, в Саманте смешались Лев и Дева: получаем яркую женщину, которая знает цену земным утехам. Кажется, именно такой Саманта и является.

Миранда

Миранда точно представляет собой какой-то земной знак: она постоянно работает и с эмоциями у нее беда. Воздушной легкости мы тоже не наблюдаем, а вот небольшой огненный привкус словно бы есть. Думается, она могла бы быть Козерогом (с ее-то гиперответственностью и отсутствием сентиментальности), ну и может быть с щепоткой Овна. Кстати, на Козерога намекает высокий рост и сухощавость фигуры героини – сатурнианцы они как раз такие.

Шарлотта

Шарлотт – мягкая и романтичная, тут слышен намек на Весы и Рака. Но есть в ней и земной элемент Тельца – неспешный, сибаритский. Шарлотт эмоциональна и нежна, в ней нет огненности, нет и непостоянства, присущего Воздуху. Плотная и текучая энергия влажной земли – Земли, дополненной Водой. Делаем ставку на союз Рака и Тельца в ее гороскопе.

Дарья Лопушкова