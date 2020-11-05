Ясновидящая: «Лолита сводит мужчин с ума, а потом «сжигает» их»

Лолита сделала новую прическу, поменяла гардероб и отправилась в гастрольный тур по России.

После скандального развода с тренером Дмитрием Ивановым артистка долго приводила себя в порядок. И физически, и психологически. Экстрасенс, ясновидящая, менталист Мирослава Коллавини поделилась своими соображениями по поводу ее проблем с сильным полом.

— Во-первых, Лолита — женщина кармическая. В ее судьбе уже много всего расписано и предопределено, и это накладывает большой отпечаток на ее действия, — считает Мирослава. — У нее очень мощная энергетика, и не каждому человеку, находящему рядом с ней продолжительное время, комфортно. Мало того, у нее в крови есть магическая ведьмовская сила. С большой вероятностью в ее генеалогическом древе есть и те женщины, кто занимался магией (приворотами явно баловались), и те, кто уходил замаливать грехи в монастырь. И вот эти две противоположности разрывают и саму Лолиту, и мужчин, которые находятся рядом с ней. И теперь певица ослепляет и притягивает к себе партнеров, которые, как привороженные, не мыслят себя без нее. Но когда пресыщаются ее бешеной энергетикой, сходят с ума и начинают уничтожать объект своего обожания. Зря пишут, да и сама Лолита думает, что выбирает неправильных мужчин. Они сами, как агнцы на заклание, идут за ней. К тому же наличие наследственного дара, пусть и не развитого, повышает интуицию и даже где-то возможность читать мысли партнера.У Лолиты достаточно жесткая энергетика. Она вырабатывает ее сама, поэтому ее часто и швыряет из состояния в состояния... Я была рядом с ней на одной телепрограмме и почувствовала ее. Она подобна нам, экстрасенсам, наследственными способностями.

На вопрос: «Что такое жесткая энергетика?» — Мирослава объяснила:

— Мегаактивная… Из-за своей жесткой энергетики Лолита невольно является катализатором конфликтов. Ее энергетические выбросы напоминают вулканы. К тому же есть в ее судьбе и негативная программа, доставшаяся ей от предков. После ее коррекции и, быть может, полной ликвидации у Лолиты начнется новая жизнь. Лолита с помощью психологии пыталась решить свои проблемы, но, к сожалению, пока она не научится пользоваться своей силой и способностями, не научится сбрасывать лишнее, она не сможет прекратить разрушать себя и выжигать мужчин, которые рядом.