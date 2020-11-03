Учитесь на чужих ошибках — финансовый гороскоп на 4 ноября

Сегодня чужие промахи могут подсказать вам, как делать не стоит.

Овен ‌‌

Овнам в этот день звезды советуют больше времени уделять детальной проработке начатых дел. Старайтесь браться за те дела, которые сегодня же можно успеть довести до завершения. Успешно пойдет работа у тех, кто выполняется свои профессиональные обязанности на дому, работает в гостинице, на оптовом складе, в продуктовом магазине или занимается сделками с недвижимостью.

Телец

Звезды советуют Тельцам использовать этот день для активизации обмена опытом и профессионального обучения. Причем, вы вполне могли бы заниматься этим самостоятельно. Попробуйте заново почитать учебные и методические пособия в тех местах, которые до сих пор были вам непонятными. Также это хорошее время для расширения и укрепления деловых контактов.

Близнецы

Близнецам рекомендуется в этот день сосредоточить внимание на наведении порядка на рабочем месте. Звезды советуют не терять время напрасно и активнее решать текущие вопросы. Отдавайте предпочтение тем делам и заказам, которые будут наиболее оплачиваемыми и выгодными с точки зрения затрат времени. Отношения с коллегами основаны на конструктивном сотрудничестве и взаимовыручке.

Рак ‌‌

Для Раков сегодня важно иметь возможность в любом деле самостоятельно принимать решения. В обстановке ограничений и несвободы вы не сможете быть эффективными. Сегодня особенно ярко могут раскрыться ваши творческие способности. Поэтому старайтесь браться за любые новые дела. Вы сможете их освоить очень быстро. Также это хорошее время для совместной работы в составе группы единомышленников.

Лев ‌‌

У Львов этот день благоприятен для восстановления сил и осмысления новых задач. Прежде чем браться за новое дело, необходимо его всесторонне обдумать и правильно настроиться. В целом старайтесь сильно не напрягаться и решать вопросы по мере их поступления. Успешно пойдут дела у работников гостиниц, ночных клубов, закрытых и охраняемых объектов. Можете рассчитывать на поддержку родственников.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды советуют активнее нагружать свои мозги. И самое лучшее занятие здесь – профессиональная учеба. Учиться можно и самостоятельно, с целью самосовершенствования. Также это благоприятный день для общения с единомышленниками по профессиональным вопросам. Можно заниматься составлением планов, научными и маркетинговыми исследованиями.

Весы ‌‌

Весы сегодня могут рассчитывать на рост доходов и карьерное продвижение. Желательно с самого утра ставить перед собой конкретную задачу, которую непременно требуется исполнить. Благодаря практичности и целеустремленности вы сможете в полной мере реализовать задуманное. Те, кто занимает руководящую должность, смогут эффективно применить свою власть.

Скорпион

Скорпионам в этот день очень важно проявить самостоятельность в любом деле. Можете самостоятельно браться за любое дело, которое вам интересно и проявлять свои творческие способности в работе. Ваш авторитет в профессиональном сообществе вырастет за счет того, что вы сумеете продемонстрировать глубину профессиональных познаний. Сотрудничество с иностранцами будет полезным.

Стрелец

У Стрельцов это хорошее время для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Постарайтесь действовать спокойно и незаметно – в этом случае вам никто не сможет помешать. Могут вырасти доходы у тех, кто имеет несколько источников доходов. Хорошо пойдут дела у фрилансеров и тех, кто выполняет частные заказы помимо своей основной работы.

Козерог

У Козерогов не лучший день для карьеры, особенно если вам приходится работать под непосредственным контролем со стороны начальства. Ваши представления о том, как надо поступать в тех или иных случаях могут кардинально отличаться от мнения начальства. Более успешно поработают те, кто занимается исполнением индивидуальных заказов и непосредственно контактирует с клиентами.

Водолей

У Водолеев неудачное время для служебных командировок и работы вахтовым методом. Поступающая информация может оказаться ложной, и вы рискуете дезориентировать себя и допустить ошибки. День пройдет успешно, если предварительно составить четкий и подробный план действий. Психологический климат в трудовом коллективе складывается доброжелательно.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды советуют отдавать предпочтение творческим видам деятельности. Успешно пойдет процесс профессионального обучения и обмена опытом с единомышленниками. Если вы хотите найти новую работу, на которой будут больше ценить ваши таланты и способности, то сегодня утром можно опубликовать свое резюме на соответствующих сайтах интернета – приглашения на новую работу ждать долго не придется.