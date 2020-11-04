Не сдерживайте эмоции — любовный гороскоп на 5 ноября

Лучше признаваться в чувствах и реагировать на неприятные ситуации - партнеру необходимы ориентиры.

Овен ‌‌

Если ваша пассия предложит вам эксперименты в интимной сфере, будьте осторожны. Сегодня есть риск получить травму. Ограничитесь обсуждением и планированием новых вариантов. Одинокие Овны могут выступить с инициативой знакомства.

Телец

Не исключено, что ваш любимый человек не сразу скажет вам о том, что его беспокоит. Звезды советуют не пытаться прочесть мысли пассии, а спросить напрямую. Возможно, ситуация не такая сложная как кажется. Одинокие Тельцы могут неожиданно влюбиться с первого взгляда.

Близнецы

Звезды советуют не обращать внимания на неприятный осадок в душе после общения с соперником. Ваш любимый человек верен вам и нет повода не доверять второй половинке. Если вы пока одиноки, выбирайте для общения достойных партнеров, тщательно проверяйте репутацию.

Рак ‌‌

Раки в этот день окажутся в центре интересов многих людей. Ваше внимание пытаются обратить на себя близкие и друзья, однако, всем им вы предпочтете общество любимого человека. Если вы пока одиноки, свободное время посвятите знакомствам и общению.

Лев ‌‌

В этот день от Львов потребуется максимум такта и дипломатии, чтобы постараться исправить некоторые не вполне хорошие манеры второй половинки. Львы в поиске любви, постарайтесь не раздражаться, если окружающие не соответствуют вашим ожиданиям.

Дева ‌‌

Возможно, в этот день вам придется признать, что самооценка партнера нуждается в укреплении и без вашей помощи в этом ему не обойтись. Одинокие Девы полностью поглощены профессиональными делами, что, возможно, отодвинет устройство личной жизни на второй план.

Весы ‌‌

Для некоторых Весов сегодняшний день наиболее благоприятное время, чтобы изменить отношения с объектом вашей симпатии. Укрепить связь поможет осознание того, что именно вас не устраивает. Если вы пока одиноки, переставьте местами некоторые пункты в своем списке желаний.

Скорпион

Если между вами осталось что-то невысказанное, не стоит это замалчивать. Благоприятный фон этого дня позволит с легкостью окончательно разобраться с досадным недоразумением. Одинокие Скорпионы могут познакомиться с человеком из одной профессиональной сферы.

Стрелец

Не исключено, что любимый человек засомневается в ваших словах. Не стоит доказывать свою правоту. Ваши поступки окончательно убедят вторую половинку в истинности вашего мнения. Одиноким Стрельцам не стоит принимать близко к сердцу все, что они сегодня услышат.

Козерог

Если вам не хватает общения, соберите друзей на вечеринку и весело проведите время с любимым человеком. Однако имеет смысл задуматься отчего вам вместе стало скучно. Одиноким Козерогам сегодня стоит настроиться на романтический лад и помечтать о будущем.

Водолей

Водолеям в этот день звезды советуют не сдерживать эмоции, особенно в случае назойливого поведения бывшего возлюбленного. Постарайтесь четко дать понять, что возобновление отношений невозможно. Если вы пока одиноки, не стоит ждать чудес от известного вам человека.

Рыбы ‌‌

Сегодня некоторых Рыб охватит нетерпение. Если вам захочется подтолкнуть события в нужном направлении, сформулируйте для себя цель и действуйте. Одиноким Рыбам звезды советуют оценить ситуацию более реалистично и не погрузиться в иллюзии и невыполнимые мечты.