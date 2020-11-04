Защищаем личные границы — гороскоп на 5 ноября

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке пробуждает голос крови и собственнический инстинкт.

День дает силу для «священных войн»: для борьбы за свои права, защиты владений и исторически сложившихся границ, для жертв во имя семьи, родины, власти или сверхценной идеи. Эмоциональность, ранимость и уязвимость будут соседствовать с нервозностью, вспыльчивостью. Возрастет общая травматичность, аварийность. Мирным конструктивным переговорам могут мешать родственные, супружеские и соседские разногласия, профессиональные, территориальные и правовые споры, финансовые, политические, социальные и национальные проблемы.

Овен ‌‌

Сегодня Овны легко теряют равновесие, нарушают договор и переходят черту. День усилит вашу воинственность и инстинкт собственника, обострит идущую к концу тяжбу, вынудит активнее защищать свои владения и права. Возможна схватка за жилье, наследство, бизнес, территорию или власть. Под угрозой может оказаться итог переговоров, безопасность дома, взаимопонимание с семьей, партнером и нужными людьми.

Телец

Тельцам этот день может принести раздоры в родственном кругу или в другом близком окружении - например, среди коллег, соседей или попутчиков. Несмотря на взрывоопасную атмосферу, звезды советуют вам не отменять поездки и прочие плановые мероприятия, так как время, отпущенное на них, истекает. В дороге, работе и общении пригодятся доведенные до автоматизма меры предосторожности и подстраховки.

Близнецы

Для Близнецов сегодня возрастает риск столкнуться с бытовыми, техническими, финансовыми и другими препятствиями. Возможны осложнения психологического характера - например, излишне бурная эмоциональная реакция на знакомые барьеры и предсказуемые события. Рискованны сделки. Возможны материальные потери, поломки. Всеобщая нервозность грозит лишней суетой и ссорами. Лучше отложить новые начинания.

Рак ‌‌

Сегодня велика уязвимость Раков перед лицом внешних атак. Вас может ждать знакомое давление, провокация, понуждение к спору, риску или трудному выбору. Опасны любые начинания. Враждебной среде можно противопоставить базовую душевную гармонию и внутренний стержень. Необходимый резерв сил вам может обеспечить вера, достоинство, давний твердый принцип, профессиональная честь, родительский инстинкт.

Лев ‌‌

Львов этот день вынуждает подчиниться обстоятельствам: уйти в тень, окунуться в частную жизнь, перейти в закулисный режим. Возможно, вам придется уединиться, остаться дома, принести свои планы в жертву семье или старому долгу, поберечь свое здоровье. Желательно принять ситуацию и играть по ее правилам, например, стать осторожнее или хитрее. Попытка лихачества и бунта создаст вам лишние проблемы.

Дева ‌‌

Сегодня Девам нелегко взаимодействовать с друзьями, родней, детьми, партнерами по бизнесу и коллегами по работе. В любом деле возможны сбои и срывы, в любой группе ссоры. Корнем проблем часто будет финансовый вопрос, но возможны и другие причины, например, психологические или технические. Рискованны коллективные авантюры. Стоит учитывать прежний негативный опыт и соблюдать технику безопасности.

Весы ‌‌

Весам сегодня важно четко определить свои цели. Неоднозначный момент вероятен в карьере, бизнесе, жилищных делах, в семье или в партнерстве. Затруднена мирная дипломатия. Нелегко достанется компромисс, обмен, совмещение, баланс между противоположностями. Возможны проблемы из-за чужой агрессивности. Чем ближе отношения и дольше стаж взаимодействия (проживания), тем болезненнее и острее конфликты.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит приготовиться к проблемам в пути, дистанционном общении и научных изысканиях, в общении с учителями, коллегами, попутчиками, учреждениями, иностранцами, дальней и близкой родней. В то же время, не стоит отказываться от своих планов: несмотря на забавные или опасные приключения, ваш общий курс верен. Звезды советуют избегать начинаний, но быть упорнее при завершении дел.

Стрелец

Сегодня Стрельцам важна безопасность. В зависимости от личных обстоятельств, она может стать особенно актуальной в финансовых, семейных, жилищных или интимных вопросах. Причину убытков, ссор и других неприятностей стоит искать в прошлом - например, в небрежном отношении к чужим чувствам, технике защиты или налоговой дисциплине. День не подходит для стартовых сделок, любовных и деловых инициатив.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам проявить больше чуткости и деликатности, чаще считаться с обстановкой и чужим настроем. День создает почву для обострения разногласий, от которых вы не застрахованы ни дома, ни на работе. Это не лучший момент для знакомства, выяснения отношений или попытки «навести мосты». Лучше отказаться от официального выступления, визита, участия в совещании или переговорах.

Водолей

Водолеям день может принести заботы, обострение недомоганий и сопутствующие негативные эмоции. Не исключены нервозность, страх, мнительность, повышенная чувствительность к лечебным процедурам. Это день вынужденной суеты, запретов или преодоления препятствий. Вероятны хлопоты в связи с семьей, домом или питомцем, конфликты с персоналом, коллегами, сервисами. Может назреть срочная командировка.

Рыбы ‌‌

Чтобы отвести от себя беду, Рыбам сегодня достаточно прислушаться к интуиции или довериться опыту старших. Многие Рыбы смогут избежать проблем благодаря ориентации на духовную, а не материальную сторону жизни. Однако нет гарантии, что окружающие вас люди будут придерживаться той же тактики. Общий фон дня останется напряженным, ваша попытка тесно взаимодействовать с кем-то может кончиться крахом.