Делайте ставку на деловые контакты — финансовый гороскоп на 5 ноября

Сегодня стоит больше общаться с нужными и важными людьми — они благотворно повлияют на вашу карьеру.

Овен ‌‌

Овны сегодня смогут преуспеть в решении финансовых вопросов. Постарайтесь использовать всю имеющуюся у вас информацию, прежде чем вкладывать деньги в рискованные проекты. Это хорошее время для принятия нестандартных творческих решений, рассчитанных на получение эффекта не сразу, а в перспективе. И информация, которая вам поступит, будет полезной в практическом смысле.

Телец

Тельцам в этот день следует внимательно прислушиваться к поступающей информации. Возможно, там будут подсказки для вас, касающиеся волнующих вас в данный момент вопросов. Постарайтесь точно просчитывать варианты, прежде чем предпринимать шаги, направленные на рискованные действия, связанные с финансами. Наиболее результативной будет первая половина дня.

Близнецы

Близнецам звезды советуют больше общаться с коллегами по трудовому коллективу. Проявите живой искренний интерес к тем вопросам, которые волнуют коллег. Взамен вы сможете рассчитывать на их информационную поддержку. Вовремя полученная новость или совет иногда стоит очень дорого, и может принести вам дополнительные финансы. Также это благоприятное время для выполнения работы в сфере услуг.

Рак ‌‌

Ракам в этот день удастся реализовать свои таланты в сфере технического творчества. Вы сможете преуспеть в изобретательстве, рационализаторстве, инженерном деле. Предложенные вами новые технические решения облегчат ваш труд и труд коллег по трудовому коллективу. В любом деле старайтесь действовать самостоятельно, не поддавайтесь чужому влиянию.

Лев ‌‌

Львам в этот день следует заниматься укреплением родственных связей. Дело в том, что это может помочь вам в продвижении в карьере. Возможно, кто-то из родственников занимает влиятельное положение и сможет в нужный момент замолвить за вас словечко тем людям, т которых зависит ваша карьера. Используйте этот день для исследования самых сложных вопросов – у вас все получится.

Дева ‌‌

Девам в этот день предстоит узнать много нового и интересного. Старайтесь больше времени находиться среди людей, общаясь, чтобы стать наиболее информированными. Это поможет вам в принятии точных и своевременных решений. Также это хороший день для тех, кто работает с документами, деловыми бумагами, совершает частые деловые поездки.

Весы ‌‌

У Весов этот день благоприятен для умственного труда. Чем больше вы будете информированными, тем выше ваши шансы преуспеть в карьере. Возможно, начальство обратится к вам с вопросами, как к профессионалу и эксперту в своем деле. И ваши сведения окажутся весьма полезными. Деловые контакты способствуют успеху, особенно если ваша работа связана со сферой услуг.

Скорпион

Скорпионы преуспеют в профессиональной учебе, причем наиболее удачно пойдет учеба, которая в наибольшей степени ориентирована на самообразование. Благодаря интенсивной умственной деятельности вы способны принимать взвешенные решения в профессиональной деятельности. Делайте ставку на использование имеющихся в вашем распоряжении технических средств.

Стрелец

Стрельцам в этот день необходимо делать то, что приносит вам радость творчества. Конечно, в профессиональной деятельности было бы идеально, если бы ваша работа была бы одновременно вашим любимым делом. Попробуйте взглянуть на свою работу по-новому, как будто вы только что начали знакомиться с ней. Такой взгляд позволит вам открыть для себя скрытые доселе резервы для развития и совершенствования.

Козерог

У Козерогов этот день складывается благоприятно для выполнения работы в спокойных комфортных условиях. Это может быть труд на дому или же работа в офисе, где хорошо продумана эргономика и имеется современная офисная мебель и техника. Также этот день может быть связан с процессом улучшения условий труда на рабочем месте. Поиски дополнительной подработки могут увенчаться успехом.

Водолей

Водолеи известны своим оригинальным интеллектом, способным успешно решать самые сложные и запутанные вопросы. И сегодня вы в полной мере сумеете проявить свои способности. Вы можете рассчитывать на приятные сюрпризы от работодателя. Например, вам могут выплатить неожиданно крупную премию или как то иначе поощрить. Успешно пойдет работа в составе творческого коллектива.

Рыбы ‌‌

Для Рыб этот день складывается благоприятно для карьеры. Делайте ставку на деловые контакты с представителями инженерно-технического руководства. Именно в этой области вы сможете зарекомендовать себя с положительной стороны. Можно вносить предложения по улучшению методов работы и оптимизации затрат.