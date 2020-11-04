Крест судьбы Стрельца

У каждого человека своя судьба и основные ее вехи определяются в момент рождения тем знаком зодиака, под которым человек пришел в этот мир.

Стрелец (22.11 – 21.12), стихия — Огонь, управляющая планета — Юпитею, которая дает ему неиссякаемую жизненную силу и удачу.

Самое благоприятное время в году для представителя этого знака — зима, а также периоды с конца марта по начало апреля и с конца июля до начала августа.

Самым удачным днем на неделе является четверг. Если рассмотреть перспективу, то знаковыми годами для Стрельца будут: 2022, 2029, 2036 и 2043. А если рассматривать возрастные периоды, то важные события будут происходить в 24 года, в 28, 42, 48, 56 и 68 лет. Для тех Стрельцов, кому близка нумерология: удачные все числа, кратные 3.

Стрелец — один из самых жизнерадостных и открытых жизни знаков. Он практически в любой ситуации позитивно мыслит и старается не терять оптимизма, несмотря на возникающие сложности.

Окружающим может казаться, что Стрелец всегда оказывается в нужном месте в нужное время. На самом деле это не совсем так: Юпитер посылает Стрельцу достаточно испытаний, но в то же время помогает их преодолевать.

Представитель знака всегда тщательно планирует свои достижения и планомерно воплощает в жизнь. Он часто производит впечатление человека расслабленного и неорганизованного, но внутри Стрелец обладает четкой структурой и имеет свою жизненную позицию.

В молодости у Стрельца много переживаний на всех фронтах: от личной жизни до финансов. Он легко заводит многочисленные романы и ловко из них выходит, сохраняя хорошие отношения с бывшими. Ближе к 30 ему практически всегда удается создать комфортный брак, в котором сильна материальная составляющая. Карьера к середине жизни также идет на взлет. Среди Стрельцов много успешных руководителей разного уровня и представителей творческих профессий. Стрелец с детства обладает широкими интересами и любит путешествовать. Что бы не происходило в жизни Стрельца, все заканчивается благополучно и без сверхусилий с его стороны.

В зрелом возрасте Стрелец продолжает оставаться активным и общительным, уделяя много времени своему хобби или внукам. Оптимистичный взгляд на жизнь не позволяет Стрельцу долго болеть, но слабыми местами знака являются нервная система, болезни печени и травмы ног. Если он ведет здоровый образ жизни, то обычно живет долго и в свое удовольствие.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог