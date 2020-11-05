Какие болезни подстерегают каждого в ноябре

Гороскоп на текущий месяц предупреждает, что с особым вниманием нужно отнестись к своему здоровью каждому.

Последствия нездорового питания будут преследовать Овнов на протяжении ноября, если они не перейдут на здоровую, легкую пищу. Астрологи сетуют, что расстройство пищеварительной системы могут обернуться серьезными проблемами с желудком.

Представителей этого знака зодиака на протяжение месяца могут беспокоить скачки давления. Для снижения риска ухудшения здоровья Тельцам рекомендуют придерживаться простого правила – спать по восемь часов ежедневно.

Медлительность и вялость будет присуща в ноябре Близнецам.

«Если ты заработаешься и махнешь на себя рукой, жди обострения хронических заболеваний и инфекций», – предупреждают астрологи, напоминая о пользе травяных чаев для успокоения и расслабления.

Людям, рожденным под знаком зодиака Рак нужно с особой осторожностью отнестись к наличию сладкого в своем рационе питания. Если не избавиться от слабости перед кондитерскими изделиями, могут возникнуть проблемы с уровнем сахара в крови.

Со здоровьем у Львов в ноябре будет все благополучно. Единственное, они могут столкнуться с проявлением аллергии на коже.

Быть осторожными с едой астрологи советуют и Девам. Представителям этого знака зодиака рекомендуется отказаться от приема пищи вне дома и не пренебрегать профилактикой простудных заболеваний.

Гимнастика или йога помогут Весам сохранить здоровье. В противном случае их ждет осенняя депрессия, также велик риск заболевания гриппом или ОРВИ.

Астрологи настаивают – Скорпионам необходимо провести текущий месяц с пользой для себя. Рекомендуется сходить к косметологу, заняться спортом и сбросить лишний вес, если таковой имеется.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут стать головной болью Стрельцов в ноябре. Также астрологи рекомендуют проявить осторожность курильщикам, иначе могут начать беспокоить легкие.

Меры предосторожности должны быть на первом месте у Стрельцов из-за высокого риска подхватить инфекцию. Необходимо ограничить контакты с людьми и исключить пребывание в местах большого скопления людей.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, Водолеям будет достаточно чаще ходить на прогулки. Ноябрь для них станет прекрасным периодом времени во всем.

Рожденные под этим знаком зодиака люди будут подвержены психологической нестабильности в течение всего месяца. Инфекционные болезни Рыбам будут не страшны, однако присутствует риск получить травму, в связи с чем нужно избегать серьезных физических нагрузок.