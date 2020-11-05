Будьте осторожнее с флиртом — любовный гороскоп на 6 ноября

Сегодня вы можете заиграться с кокетством и поставить ваши с партнером отношения под удар.

Овен ‌‌

В этот день Овны поймут, что им наскучило проводить досуг с любимым человеком одним и тем же способом. Постарайтесь совместно придумать другие, более интересные варианты времяпровождения. Если вы пока одиноки, не отказывайте себе в развлечениях.

Телец

Не исключено, что именно сегодня на вас снизойдет озарение, которое заставит ясно увидеть со всех сторон ситуацию с любимым человеком. Одиноким Тельцам звезды советуют посвятить день общению с представителями противоположного пола, так как сегодня вы на пике привлекательности.

Близнецы

Звезды подсказывают, что в этот день у Близнецов не хватает времени личную жизнь. Попросите вторую половинку проявить терпение и понимание, а вечером уделите партнеру внимания больше, чем обычно. Если вы пока не встретили свою любовь, не замыкайтесь в работе.

Рак ‌‌

Некоторым Ракам в этот день придется выбирать между обществом любимого человека и одиночеством. Постарайтесь остаться наедине с собой, так как общение с партнером может быть напряженным. Если вы пока одиноки, запланируйте посещение развлекательных мест с целью знакомства.

Лев ‌‌

Не исключено, что в этот день вы обратитесь к своему прошлому и поймете в чем ошибки и просчеты по отношению с возлюбленными. Это поможет вам нормализовать сегодняшнюю ситуацию с любимым человеком. Одинокие Львы пересмотрят некоторые приоритеты в любви.

Дева ‌‌

Сегодня наиболее благоприятный день, чтобы вместе с любимым человеком обсудить актуальные проблемы в вашей паре. Постарайтесь в тактичной форме высказать свои пожелания. Если вы пока одиноки, ждите приятных сюрпризов от потенциального избранника.

Весы ‌‌

Возможно, в этот день второй половинке придется убедиться в том насколько на вас можно положиться в кризисной ситуации. Постарайтесь не разочаровать любимого человека и приложить все силы для решения проблем. Одинокие Весы встретят родственную душу.

Скорпион

В этот день Скорпионы готовы осчастливить своим вниманием окружающих представителей противоположного пола, что может совсем не понравиться вашей второй половинке. Если вы пока не встретили свою любовь, не стоит флиртовать с человеком, чьи намерения вам неизвестны.

Стрелец

Несмотря на негативное вмешательство третьих лиц в ваши отношения с любимым человеком, вы чувствуете уверенность в своих силах и готовы справиться с трудностями. Одиноким Стрельцам звезды рекомендуют сохранять позитив и не упустить счастливый шанс.

Козерог

Звезды советуют не ждать стабильности в отношениях с объектом вашей симпатии. Напротив, события сегодняшнего дня могут развернуться неожиданно для вас и потребуют решиться на серьезный шаг. Одинокие Козероги готовы на решительный поступок ради своего счастья.

Водолей

Астрологические тенденции этого дня подтолкнут Водолеев к несогласию со своим любимым человеком. Впрочем, несовпадение мнений не будет носить глобального характера и коснется некоторых мелочей. Если вы пока одиноки, постарайтесь меньше проводить времени в одиночестве.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что сегодня повышенная эмоциональность не позволит объективно оценить полученную информацию. Разобраться в ней и вынести решение предоставьте любимому человеку. Одинокие Рыбы могут встретить вторую половинку там, где не ожидали.