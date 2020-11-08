Проблемы попытаются разбить вашу пару — любовный гороскоп на 9-15 ноября

Вас ждет ровная и приятная неделя, идеально подходящая для того, чтобы ходить на свидания и получать удовольствие от романтического общения.

Акцент на знаке Скорпиона несколько усложнит обстановку: люди будут недоверчивыми и ревнивыми. Поэтому типичной для Венеры в Весах легкости бытия вы не ощутите. Но если будете держать себя в руках и не позволите ничему омрачить вам настроение, это получится. Нельзя упрекать и критиковать партнера: вместо того, чтобы выслушать и понять, тот выдвинет свои претензии и в целом может повести себя агрессивно. Поддерживайте доброжелательную атмосферу. Ищите то, что объединяет вас с партнером. В понедельник и вторник будьте осмотрительнее с выражением симпатии — вас могут обвинить в кокетстве и попытке соблазнить чужого партнера, приревновать, агрессивно отреагировать на вашу попытку понравиться. Для новых знакомств из-за убывающей Луны неделя не подходит — но это если говорить о знакомствах с продолжением. А ни к чему не обязывающие встречи сложатся замечательно в четверг и пятницу.

Овен ‌‌

Начало недели не сулит влюбленным Овнов ничего нового, зато поведение партнера во 2 половине недели скажет им о многом. Выходные желательно провести в интимной атмосфере: это поможет не только дать волю эротическим фантазиям, но также поговорить о важных вещах и закрыть какую-то страницу прошлого.

Телец

Первая половина недели сулит влюбленным Тельцам стабильность, но отнюдь не спокойствие. Возможно, это будет перманентное волнующее ожидание. Во второй половине недели партнер озвучит свое окончательное мнение или решение. Не обманывайте себя: если оно и станет для вас сюрпризом, то лишь отчасти.

Близнецы

На этой неделе в личных отношениях Близнецов возможен кризис, но он не станет для них неожиданностью. Скорее, подведет черту под предшествующими событиями и вызванными ими размышлениями. Возможно, вы наконец убедитесь в том, что некоторые популярные стратегии в романтических отношениях не работают.

Рак ‌‌

На этой неделе звезды рекомендуют Ракам набраться терпения и отложить активные личные контакты до выходных. Если отношения напряженные, наилучший формат общения - переписка. Если хотите завершить долгий роман, делайте это заочно: сейчас тот случай, когда собственный душевный покой дороже приличий.

Лев ‌‌

На этой неделе Львам не стоит выходить в личных отношениях за рамки, заданные этикетом (в том числе, профессиональным). Наиболее критичный период - уик-энд, начатый вами разговор оставит неприятный осадок. Лучше отложить романтическую первую встречу. Нежелательно устраивать свидание у себя дома.

Дева ‌‌

На этой неделе лучшая политика для Дев в любви - честность с другими и собой. Если настал системный кризис, уже не спасут «дежурные» подарки и комплименты. Говорить о наболевшем лучше с вечера 9 по вечер 10 ноября. Готичный настрой уик-энда пробудит темные инстинкты, но подумайте, любовь ли это.

Весы ‌‌

Для влюбленных Весов «момент истины» - середина недели. Привлекательность может не спасти их от разочарования или тупика, к счастью, временного. Признайте, что определенный этап отношений или долгой игры заканчивается. Но и не огорчайтесь: завтра будет лучше, чем вчера, с этим или другим партнером.

Скорпион

На этой неделе влюбленные Скорпионы «обретут голос», но не обязательно решатся на прямой разговор с пассией о своих сложных чувствах. Некоторые Скорпионы предпочтут доверить свои мысли дневнику - или вывесят загадочные статусы на своих сетевых страницах, предоставив партнеру их расшифровывать.

Стрелец

На этой неделе чувства Стрельцов в немалой степени зависят от прошлого (своего или партнера). Чем более бурным оно было, тем длиннее и неприятнее его шлейф. Закрыть страницу могут мешать сплетни или воспоминания. От новых приключений удержит печальный опыт, или их подпортят взаимные подозрения.

Козерог

На этой неделе влюбленные Козероги займутся констатацией очевидных фактов. Если итог оказался грустным, звезды советуют чаще думать о второй, положительной стороне медали - например, шансе в будущем найти более подходящего партнера. Не стоит планировать свидания или объяснения на середину недели.

Водолей

На этой неделе Водолеям важнее не продвинуться в новых отношениях, а разобраться в старых. Если вы все еще не попрощались с давними иллюзиями или вас преследует боль былых разочарований, пора лечить душевные раны - в противном случае, они отбросят зловещую тень на ваши новые любовные увлечения.

Рыбы ‌‌

На этой неделе Рыб смущают недостатки партнера, сложные стороны собственного любовного опыта или наступающие новые обстоятельства (в которых формула любви меняется и не вписывается в их прежние представления). Совместному счастливому будущему могут мешать старые запреты, комплексы и предубеждения.