Звезды поддержат все начинания – гороскоп на 9-15 ноября

На этой неделе на небе образуется 6 планетных аспектов. Из всех аспектов наиболее мощный и значимый – соединение Юпитер-Плутон – будет 12-13 ноября.

Это достаточно редкий аспект, который повторяется один раз за примерно 13 лет. Этот аспект распространяет свое влияние на 2 недели до и после точного аспекта от даты 12-13 ноября. Таким образом, можно сказать, что этот аспект перекрывает своим влиянием весь месяц ноябрь. Этот аспект имеет прямое отношение к крупному бизнесу и управлению мощными финансовыми потоками. Бизнес-проект, который получит старт на таком аспекте имеет хорошие шансы на масштабное развитие.

Интересно отметить, что большинство миллиардеров в мире рождено с аспектом Юпитер-Нептун. И если сейчас родится ребенок, то у него могут быть хорошие шансы стать в будущем богатым и влиятельным человеком. Из оставшихся аспектов можно отметить следующие. 9 ноября – оппозиция Венера-Марс. Это аспект сильных страстей и физического влечения между мужчиной и женщиной. Напряженный характер аспекта дает нестабильность и импульсивность в любовной связи. 10 ноября – трин Солнце-Нептун. Аспект бескорыстного служения своим идеям и идеалам. Может иметь религиозный подтекст, но вполне в приемлемых рамках, без проявления религиозного фанатизма и экстремизма. Может приводить к проявлению милосердия и заботы о нуждающихся. 14 ноября – секстиль Солнце-Плутон. Аспект может привести к усилению энергетического потенциала. Спортсмены могут установить личные рекорды. Усиливается сила и выносливость, положительный результат дают тренировки в тренажерных залах с целью наращивания мышечной массы. Хорошо для энергичных действий в бизнесе. 15 ноября – секстиль Солнце-Юпитер. Аспект расширения сферы влияния и экономической экспансии. Начинания с бизнесе обретают мощную поддержку и развитие. Усиливается личное обаяние благодаря способности проявлять благородство, щедрость, делать широкие жесты. 15 ноября – квадратура Венера-Плутон. Это аспект усиления сексуального влечения. Может побуждать тех, кого затронет этот аспект, к беспорядочным сексуальным связям. Усиливаются проявления ревности и собственнические инстинкты. Для женщин повышается риск стать жертвой изнасилования.

Овен ‌‌

Первая половина недели благоприятствует тем Овнам, кто ведет тихий и незаметный образ жизни, предпочитая решать свои проблемы без привлечения посторонних людей. Хорошее время для частной дополнительной подработки. Возможно, в поле вашего зрения появится влиятельный покровитель с которым могут установиться как деловые, так и личные отношения. Тайные любовные свидания проходят без осложнений. Во второй половине недели у вас может появиться шанс для достижения поставленной цели. Особенно это касается вопросов карьеры и социального статуса. С другой стороны вы сможете получить желаемое только при условии, что проявите готовность пойти на кардинальные перемены. В любом случае лично от вас потребуется готовность пойти на перемены. И здесь решающим станет степень вашей удовлетворенности существующим положением.

Телец

У Тельцов на этой неделе значительно улучшатся партнерские отношения. Супружеские союз может стать более прочным и гармоничным за счет умения находить взаимопонимание в ходе заинтересованного диалога по спорным вопросам. Отношения между вами улучшатся, если вы предоставите партнеру чуть больше инициативы. Положительную роль в этом могут сыграть друзья семьи. Не надо отвергать попытку договориться и понять друг друга и сейчас как раз тот самый случай. С деловыми партнерами вы сможете добиться юридического оформления отношений. Успешно решаются юридические споры. При имущественных тяжбах вы сможете придти к мировому соглашению. Во второй половине недели удачное время для совместных с партнером туристических поездок. Хорошо вместе с партнером заниматься каким-то творческим делом, которое обоих увлекает.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе усиливается внутреннее стремление к порядку и дисциплине. Рекомендуется прилагать усилия к тому, чтобы навести идеальный порядок в окружающем вас жизненном пространстве. Прежде всего речь идет о порядке в доме и на рабочем месте. Вторая половина недели благоприятствует позитивным переменам. Если вы достаточно мотивированы к тому, чтобы сделать свою жизнь более результативной. Это хорошее время для изменений в своей жизни с целью сделать свою деятельность более продуктивной. Начинать нужно с анализа, чтобы понять, что вам мешает успевать справляться с делами. Возможно, вы поймете, где и в чем тратите много времени впустую. Старайтесь решительно избавляться от вредных привычек и проводить в систему новый режим дня. Переходите на регулярные тренировки, водные процедуры, питание и сон по режиму, чередование короткого отдыха с нагрузкой на работе. Все это не замедлит положительно отразиться на ваших успехах в делах.

Рак ‌‌

У Раков в некоторыми осложнениями могут складываться дела в карьере. В достижении поставленных целей может что-то пойти не по плану. Возможно, это станет поводом для того, чтобы пересмотреть некоторые свои жизненные ориентиры. В остальном неделя пройдет в гармоничном ключе. Это благоприятное время для любви и партнерства. Имеет смысл максимально вкладываться в отношения и работать над улучшением отношений. Ваши усилия не пропадут напрасно. Усиливается взаимное влечение с партнером, отношения становятся более чувственными и страстными. Используйте эти дни для снятия напряженности в отношениях и для того, чтобы привнести в отношения больше радости. Например, хорошо в эти дни запланировать с партнером посещение концерта, кинотеатра, танцплощадки и любого иного увеселительного мероприятия. Если вы в эти дни будете находиться на отдыхе на берегу теплого южного моря, то велика вероятность курортного романа.

Лев ‌‌

Львам на этой неделе рекомендуется максимум внимания уделить своей семейной жизни. Именно в семье вы сможете ощутить настоящую радость и гармонию. Отношения в семье складываются вполне оптимистичные. Вы можете дружно заниматься домашними делами с членами семьи. Особенно это касается решения хозяйственно-бытовых вопросов, наведения порядка, уборки и ремонтных работ. Старайтесь избавляться от старых ненужных вещей, выбрасывайте на помойку старый хлам, освобождайте шкафы и полки в стремлении увеличить свободное пространство. Косвенно это положительно отразится на вашем здоровье. Благодаря поддержке членов семьи вы сможете намного быстрее и лучше, чем обычно, справиться с домашними делами. Удачное время для приобретения домашнего животного и ухода за ним. Если вы собираетесь нанимать к себе в дом няню или домработницу, то используйте для договоренностей эти дни – тогда вы найдете хорошего работника, которым останетесь довольны.

Дева ‌‌

Девы на этой неделе может испытать потребность в интересном общении с окружающими людьми. Может произойти много перспективных знакомств. Старайтесь идти навстречу всем желающим пообщаться с вами. Это будут полезные и приятные контакты, которые способны многое вам дать в плане решения каких-то вопросов и просто для человеческого общения. Это удачное время для урегулирования любых конфликтных ситуаций и поисков путей к примирению. Вы можете выступать в роли эффективного посредника и миротворца для своих друзей, родственников и знакомых. Вы можете сорганизоваться для совместных увеселительных поездок за город на пикник или на другие мероприятия. Общение с людьми будет доставлять вам много радости. Возможно романтическое знакомство с частыми поездками на свидания. Отношения с любимым человеком переживают период чувственного расцвета.

Весы ‌‌

Весов на этой неделе смогут проявить свои лучшие деловые качества. Можно планировать на эту неделю наиболее важные и ответственные дела. У вас не возникнет никаких серьезных препятствий, и вы сможете выполнить все, что хотели. Могут вырасти доходы. Это хорошее время для приобретения практически полезных в хозяйстве вещей, таких как бытовая техника, инструменты и товары для дома. В семье может активизироваться процесс благоустройства. Вы можете сделать свои бытовые условия более комфортными и уютными. Для этого у вас будет достаточно финансовых ресурсов и поддержки членов семьи. Вместе с тем в начале недели кто-то из членов семьи может отказаться от выполнения своих обязанностей по дому. Благодаря мягкому воздействию вы сумеете убедить в необходимости принимать участие в общих делах семьи.

Скорпион

Личная активность Скорпионов на этой неделе будет важным условием для успеха. Чем инициативнее вы будете себя вести, тем больших результатов удастся добиться. В это время вы можете почувствовать усиление творческого потенциала и энергетический подъем. Хорошо начинать творческие проекты. В эти дни вы можете увлечься каким-то интересным занятием. Также это хорошее время для посещения праздничных мероприятий, концертов, театров, цирка. Если у вас есть любимый человек, то запланируйте вместе сходить на концерт или на дискотеку. Вы можете получить много приятных переживаний, сюрпризов, подарков и признаний. Проведите это время как-то необычно, чтобы у вас остались приятные воспоминания. Вы сможете обзавестись новыми деловыми и чисто человеческими контактами, познакомиться с полезными людьми. Это поможет вам в решении текущих вопросов.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе будут сильно мотивированы на решение материальных и финансовых вопросов. И вам реально удастся большую часть этих вопросов успешно решить. Главное – настроиться на серьезную последовательную деятельность и доводить до конца начатые дела. Это благоприятное время для повышения доходов за счет дополнительной частной подработки. В это время многие проблемные моменты отходят в сторону и перед вами открываются более легкие пути. В семейной жизни все стабильно. Возможно, вам потребуется какое-то время пребывать в уединении, чтобы лучше осознать происходящее. Это прекрасное время для уединенного самосовершенствования, углубленного изучения духовных практик, поисков равновесия души и тела. В этом вам могли бы помочь занятия йогой и аутогенные тренировки. Отношения с членами семьи складываются теплые и доброжелательные.

Козерог

Козероги на этой неделе могут получить поддержку со стороны друзей и знакомых. Не пытайтесь ничего делать в одиночку, в любом деле, прежде всего, ищите людей, которые могли бы вам помочь решить вопрос. Мягкое и доброжелательное отношение к окружающим будет способствовать тому, что вас будут опекать и поддерживать друзья и единомышленники. Это удачное время для дружеских вечеринок, совместных с друзьями увеселительных мероприятий. Не отказывайтесь от предложений культурно провести свой досуг. Также это благоприятное время для поисков единомышленников. Вы можете отыскать группу людей, которых волнуют те же вопросы и темы, что и вас. И такие люди вокруг вас обязательно найдутся. Также и к вам могут обратиться за содействием – со своей стороны никому не отказывайте в помощи. На этой неделе у вас идет мощное включение энергообмена с окружающими, которое может реализовываться в форме обмена услугами.

Водолей

Водолеям на этой неделе звезды советуют проявить целеустремленность и настойчивость для решения практических задач. У вас неплохие шансы для карьерного продвижения. Для этого вам требуется, прежде всего, самим проявить стремление к более заметной роли в профессии. При реальных действиях вы очень быстро обнаружите, что вокруг вас есть люди, готовые помогать вам. Чем меньше у вас амбиций чего-то значимого добиться в своей профессии, тем меньше будет позитивных изменений, потому что, как известно, под лежачий камень вода не течет. В это время у вас усиливаются пробивные способности, и вы сможете добиться впечатляющих результатов, действуя открыто, прямолинейно и настойчиво. Это хорошее время для того, чтобы отстоять свои интересы в социальной и профессиональной жизни. Это благоприятное время для духовных практик в уединенной обстановке. Сторонитесь суеты, и не привлекайте к себе без особой надобности постороннего внимания.

Рыбы ‌‌

Звезды советуют Рыбам использовать эту неделю для расширения кругозора и приобретения полезных знаний. Это хорошее время для личностного творческого и интеллектуального развития, а также для укрепления самооценки. Успешно идет учеба, как в самостоятельном режиме, так и в составе учебной группы. Благодаря успехам в учебе вы сможете повысить свой авторитет. Также эта неделя может быть связана с удачным стечением обстоятельств, в результате которых может исполниться ваше заветное желание. Это особенно относится к теме путешествий. Если вы мечтаете поехать в какую-то страну и познакомиться с тамошней жизнью, то обстоятельства могут сложиться так, что вам это удастся. Становится более интенсивным обмен мнениями в интернете: вы можете включиться в дискуссию на форуме или в группе в социальной сети. И такое общение будет способствовать расширению вашего кругозора и приобретению виртуальных друзей.