Человеческие отношения vs деньги — финансовый гороскоп на 9-15 ноября

Нас ждет не самая урожайная в плане доходов неделя. Венера в Весах настраивает на эстетические ценности и важность человеческих взаимоотношений, а не на материальную выгоду.

И хотя акцент на знаке Скорпиона говорит о том, что вопросы страхования, инвестиций, объединения капиталов, кредитов и долгов будут достаточно актуальными, речь пойдет об окончании начатых ранее дел, а не о появлении новых перспектив. Понедельник и вторник неудачны в плане доходов. Можно не получить ожидаемого или потерять что есть. В четверг и пятницу, наоборот, дела пойдут неплохо — но, опять же, у тех, кто позаботился об этом заранее, например, инвестировал куда-то деньги или открыл депозит, и теперь получит от этого доход. В воскресенье с Новолуния в Скорпионе стартует новый лунный месяц. Он посвящен инвестициям, обмену валют, кредитам, объединению имущества и прочим делам, где деньги не лежат в кошельке, а переходят от одного человека к другому или становятся частью больших денежных потоков.

Овен ‌‌

У Овнов на этой неделе хорошие шансы для урегулирования финансовых вопросов. Необходимо помнить, что под лежачий камень вода не течет и вам самим потребуется проявить активность, чтобы добиться успеха. Возможно, вам удастся найти дополнительный источник доходов. Например, вам могут предложить подработку на полставки или по совместительству. Успешно пойдет удаленная работа на фрилансе. Также это удачное время для погашения долгов. В вашем распоряжении могут оказаться крупные суммы денег. Также вы сможете договориться с кредиторами о рассрочке платежей по долгам на приемлемых условиях. В конце недели могут произойти позитивные подвижки в карьере. Если вам предложат что-то поменять в прежнем рабочем режиме, то лучше пойти навстречу таким предложениям. Это благоприятное время для любых перемен, поскольку так вы можете открыть для себя новые возможности.

Телец

Тельцы на этой неделе смогут успешно решить вопросы, связанные с укреплением и расширением делового партнерского сотрудничества. Успешно идет планирование совместных действий. Можно вести переговоры на многосторонней основе и добиваться компромиссного результата. Старайтесь согласовывать свои усилия с действиями партнеров – в этом случае ваша результативность увеличится в разы. В конце недели будет благоприятное время для служебной командировки и профессионального обучения. Преуспеют те, чья работа связана публичной деятельностью и рекламной раскруткой проектов. Особенно успешно пойдет ваше сотрудничество с иностранцами и теми, кто живет в других городах и регионах. Контакты с такими людьми позволят вам расширить географию своего бизнеса. Наиболее проблемная тема недели может быть связана с разногласиями в трудовом коллективе.

Близнецы

Близнец на этой неделе смогут проявить свои лучшие деловые качества. Вы будете находиться в прекрасной физической форме, что может положительно отразиться на уровне работоспособности. Благодаря этому вы сможете ускорить темп работы и перевыполнить плановые задачи. Складывается конструктивное взаимодействие в трудовом коллективе. Начальство сможет найти взаимопонимание с подчиненными. Неплохое время для перехода на новый график работы. Вторая половина недели больше подходит для приобретения навыков работы с инструментами. Вы сможете резко повысить производительность труда за счет использования технических новинок. Успешно поработают мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники. Наиболее проблемная тема недели может быть связана с финансовыми спекуляциями. Воздержитесь от игры на валютной бирже.

Рак ‌‌

У Раков на этой неделе складываются благоприятные обстоятельства для развития делового партнерства и сферы услуг. Успешно проходят переговоры, подписываются взаимовыгодные договора. Это удачное время для всевозможных экспериментов с поисками новых форм сотрудничества. Хорошо проводить рекламные мероприятия. Старайтесь уделять больше времени профессиональному обучению и обмену мнениями. Бизнесменам рекомендуется активнее заниматься рекламной раскруткой своих проектов. Особое внимание обращайте на сотрудничество с иностранцами или с людьми, приехавшими из других регионов – от них вам будет много пользы. В конце недели спрос на ваши услуги может значительно вырасти. У вас может быть много клиентов, и ваши услуги будут пользоваться у них популярностью. Публичные выступления проходят успешно. Хорошо поработают консультанты сетевого маркетинга. Вместе с тем это не лучшее время для карьерного продвижения и завершения начатых ранее проектов.

Лев ‌‌

Львам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на том, чтобы сделать условия труда более комфортными. Те, кто работает в офисах и ремонтных мастерских могут получить в свое распоряжение новые инструменты и технические средства, благодаря которым труд станет более производительным. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции в техническую модернизацию офисов и производственных площадок. Хорошо заниматься подготовкой финансовых отчетов. Во второй половине недели вы сможете получить больше практически полезных результатов от своих усилий. Вы сможете успешно справиться с текущими делами благодаря конструктивному сотрудничеству с коллегами и подчиненными. При необходимости вам обязательно помогут. Старайтесь отдавать предпочтение тем делам, в которых вы имеете большой опыт. Наиболее проблемная тема недели может быть связана с контактами и информацией. Могут быть задержки с поступлением важной информации.

Дева ‌‌

Девы на этой неделе будут необычайно коммуникабельными и интеллектуально активными. Многие из вас смогут укрепить и расширить свои деловые связи. Рекомендуется активнее вступать в контакты, совершать поездки и вести телефонные переговоры. Это особенно относится к тем, кто не в состоянии самостоятельно справиться со своими делами и кому требуется подключать к этому других людей. Можно делегировать часть своих полномочий деловым партнерам – можете быть уверены в том, что качество работы от этого не пострадает. Вторая половина недели благоприятствует консультантам сетевого маркетинга, которые смогут провести рекламные мероприятия и увеличить количество покупателей и подписчиков. Активизируется торговля и транспорт. Вместе с тем следует быть осмотрительнее при расходовании финансовых ресурсов. Есть риск потратить слишком много денег на ненужные вещи.

Весы ‌‌

Весы на этой неделе будут прекрасно понимать цену вещам и будут способны проявить свои лучшие деловые качества. Вы будете склонны действовать практично, отдавая предпочтение именно тем видам деятельности, которые могут принести максимальную финансовую отдачу. Поэтому ваши усилия обязательно будут приводить к практичному результату. Увеличатся финансовые поступления в ваш бюджет. Хорошее время для покупок и принятия иных финансовых решений – вы самым наилучшим образом сможете распорядиться своими деньгами. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются доброжелательно и конструктивно. Во второй половине недели могут вырасти доходы от строительных и ремонтных работ, а также от использования ресурса недвижимости. Также у вас будут неплохие шансы для улучшения условий труда на рабочем месте. Хорошее время для подготовки бухгалтерских отчетов.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе будут в состоянии самостоятельно формировать события. А значит, вы сможете действовать эффективно при одном условии: если будете принимать самостоятельные решения, не поддаваясь на внешнее давление. В эти дни никто лучше вас самих не знает, что, как и когда вам следует делать. Усиливается ваша самооценка и чувство ответственности за результаты вашего труда. Действуя самостоятельно, вы сами же и отвечаете за результаты своего труда. Также вы сможете успешно реализовать свой творческий потенциал, привнося нечто новое в реалии своей работы. Удачное время для учебы, контактов и творческой самореализации. Вторая половина недели больше подходит для деловых поездок, знакомств и встреч. В эти дни у вас не будет проблем с установлением взаимовыгодных контактов. Хорошо проходит профессиональное обучение. Однако старайтесь быть тактичнее в отношениях с коллегами и подчиненными.

Стрелец

Эта неделя благоприятствует Стрельцам, работающим удаленно или выполняющим частные заказы. Если у вас остается много свободного времени, то можете поискать дополнительную подработку на полставки или по совместительству. Успешно идут дела у строителей, коммунальщиков, а также у тех, кто имеет отношение к сельскому хозяйству и семейному бизнесу. Вам удастся добиться улучшения условий труда на рабочем месте. Работая в более комфортных условиях, вы сможете повысить производительность труда. Вторая половина недели складывается удачнее с точки зрения получения доходов. Выгодная работа сама идет вам в руки – главное не лениться. Это касается как дополнительной подработки, так и основной работы. Воздержитесь от любых новшеств и усовершенствований. Отдавайте предпочтение традиционной работе.

Козерог

Козероги на этой неделе почувствуют реальную поддержку своим делам со стороны друзей, единомышленников и тех людей, с которыми имеются деловые связи. Вы будете свободны в принимаемых решениях, и при этом будете пользоваться безусловной поддержкой. Это прекрасное время для слаженной работы в составе группы. Рекомендуется заниматься проектированием, конструированием, планированием, научными и маркетинговыми исследованиями. Старайтесь использовать в своей работе новинки научно-технического прогресса. Во второй половина недели чаще полагайтесь на подсказки интуиции и советы друзей – это поможет вам не допускать ошибок. Сосредоточитесь на среднесрочном и долгосрочном планировании. Наиболее проблемная тема может быть связана с карьерой и взаимоотношениями с начальством.

Водолей

У Водолеев удачная неделя для карьерного продвижения и выполнения плановых заданий. Ваша хорошая работа не останется незамеченной. Чем лучше вы себя проявите на рабочем месте, тем больше шансов, что вас оценят по достоинству и предложат более высокую по статусу и оплате должность. Могут вырасти доходы, в том числе за счет повышения тарифов на оплату труда. Во второй половине недели можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя. Ваши отношения с начальством могут стать более доверительными. Это благоприятное время для частной подработки. Старайтесь не афишировать на публике свои намерения – тогда никто не сможет вам помешать. Наиболее проблемная тема недели может быть связана с контактами, информацией. В зону риска могут попасть торговля и транспортные услуги.

Рыбы ‌‌

Рыбы на этой неделе смогут осознать, что для успешной карьеры требуется постоянно работать над тем, чтобы повышать свою квалификации и повышать общий уровень своего развития. Это удачное время для профессионального обучения, обмена опытом с коллегами и приобретения полезных знаний о тонкостях своей профессии. Успешно проходит урегулирование юридических имущественных тяжб. Вы сможете добиться примирения со своими оппонентами. Бизнесмены почувствуют ослабление конкурентной борьбы и рост спроса на предлагаемые товары и услуги. Активное сотрудничество с иностранцами поможет вам добиться успеха. Вторая половина недели позволит вам активизировать контакты с единомышленниками для более успешного решения вопросов. Будьте осмотрительнее при расходовании денег. Старайтесь не влезать в долги и обходиться наличными ресурсами.