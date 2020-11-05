Исправляем ошибки — гороскоп на 6 ноября

21-22 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны с Меркурием и Сатурном умерит энтузиазм и подавит часть эмоций.

Возможны административно-бюрократические препоны, падение качества связи, цензура, лимит на общение, отказы, задержки, придирки, опоздания, проверки, критика, ультиматумы, нехватка аргументов. День подойдет для вычитки и корректуры текстов, поиска логических ошибок и погрешностей в расчетах. Не лучший момент для визита, оформления документа, отправки письма, для теплых душевных бесед. Дефицит понимания можно компенсировать богатством чувств и фантазий, соприкосновением с миром кино, видеоигр и музыки.

Овен ‌‌

Для Овнов день стартует с домашней ссоры, бытовой травмы или другой острой ситуации. В течение дня гнев и агрессия могут смениться взаимным охлаждением и дистанцией. Это не лучший момент для возобновления переговоров - но стоит намекнуть, что вы к ним готовы (иначе другие решат, что вы не заинтересованы в диалоге, безнадежны как партнер, отказались от своих прав, вышли из семьи или отношений).

Телец

Сегодня почти все пути ведут Тельцов в тупик. Возможно неудачное начало дня, например, ссора с партнером или срыв командировки. Начатому делу могут мешать бюрократические формальности, придирки, отказы и задержки. После всех усилий, может завершиться ничем беседа, поездка, поиск, попытка сотрудничества. Возможно, будут исчерпаны легальные средства решения вашей задачи или забыты нужные документы.

Близнецы

Сегодня у Близнецов не лучший день, особенно, если расчет был на материальную отдачу. Может провалиться (или дать скромный эффект) сделка, инвестиция, план монетизации таланта или хобби, разочаровать покупка. В выгодном положении окажутся экономные осторожные Близнецы. Предприимчивым Близнецам судьба выставит лимит на авантюры, заставит привести в порядок бюджет и критичнее оценить свои запросы.

Рак ‌‌

Ракам сегодня лучше свести к нулю инициативу и быть осмотрительнее в своих ответных реакциях на внешние вызовы. Это не лучший день для жалоб и просьб, супружеских и семейных бесед, совещаний, консультаций, оформления документов, подачи заявления или заключения договора. Возможны ситуации критики и непонимания, отказы, помехи в виде цензуры или других формальностей, трудности с выражением мыслей.

Лев ‌‌

Сегодня звезды рекомендуют Львам уединение, выдержку или «обет молчания». Ограничения этого дня могут быть для вас вынужденными или добровольными, но в любом случае станут небесполезными. Вы получите шанс восстановить силы, побыть дома, остаться наедине со своими мыслями, чувствами и фантазиями. Не стоит знакомиться, участвовать в шумных акциях, начинать переписку или учебу, отправляться в путь.

Дева ‌‌

Сегодня Дев поджидает разочарование всюду, где замешаны деньги, документы и коммуникации. Также, этот день обещает технические сбои, неудачи в авантюрах и целевых начинаниях. Может не задаться разговор, не состояться сделка, обмен. Удача вероятнее в сферах, где требуется музыкальность, забота, эмпатия и воображение. Если не удается совершить конкретный шаг в будущее, можно пофантазировать о нем.

Весы ‌‌

Сегодня Весам подпортят картину свои и чужие эмоции. Например, переживания снизят объективность оценок. Возможны и другие преграды: цензура, цейтнот, лимит на переговоры, проблемы связи, молчание близких, критика от начальства и родителей. Не лучший день для оформления документа, официальных заявлений, задушевных бесед. Вынужденное общение потребует краткости, конструктивных точных формулировок.

Скорпион

В этот день Скорпионам лучше не заниматься интеллектуальной работой. То же верно для коммуникаций: нужные люди сегодня могут не слышать вас, «уходить с радаров», сворачивать диалог в ответственный момент. Вынужденная пауза, помеха или тупиковая ветвь возможна в исследовании, в дороге. Не стоит решать правовые и административные вопросы. Путешественникам рекомендуется двойная осторожность утром.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит рассчитывать на общение в легкомысленном тоне. В целевых предметных разговорах дня будут затронуты критичные серьезные темы, не слишком приятные для вас и окружающих. Некоторые плановые беседы и поедки могут не состояться из-за формальностей или страха (например, боязни пересудов и наказания). Не рекомендуется знакомиться и сближаться с новыми людьми, обсуждать будущее.

Козерог

Козерогов сегодня ждет разочарование в переговорах и консультациях, осечка при попытке добиться понимания, официального ответа или эмоциональной обратной связи. Не лучший день для визитов: велик риск столкнуться с отказом, закрытой дверью, неоформленным документом, отсутствием нужных людей или их неготовностью. Полноценному (по вашим меркам) диалогу помешают строгие правила или нехватка времени.

Водолей

Водолеям сегодня придется смириться с частичной неудачей и результатом ниже расчетного. Причиной разочарования может оказаться неэффективное лечение, отсутствие нужных мелочей, бюрократическая заминка. Возможна отмена заказа, недовольство качеством услуг или связи. Могут остаться без отдачи (или вызвать негативный отклик) благие порывы - например, стремление помочь животным или болеющим людям.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб не будет огорчений, если накануне они прислушались к внутреннему голосу и воздержались от авантюр. Рыбам, нарушившим принцип недеяния, в течение дня предстоит пережить ряд неприятных минут: выслушать выговор, принять отказ, задержку или возврат, найти порок в применяемой логике рассуждений или ошибку в расчетах. Возможны разочарования в личной жизни, особенно, в интимных вопросах.