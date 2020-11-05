Таро-прогноз на ноябрь: кому Вселенная подарит миллион, а кому – любовь

Таро – универсальный инструмент самопознания. О том, как сложится ноябрь у представителей разных знаков зодиака, читайте в этой статье.

Овнам выпала карта Шута – это знак того, что в ноябре начнется что-то принципиально новое. Если вы давно мечтали о смене курса и боялись бросить все, что уже не работает, – пора.

Король Кубков – карта особой чувствительности и вместе с тем власти. Ноябрь позволит Тельцам продемонстрировать и свою силу, и свою слабость, которая ничуть не менее важна.

Близнецам выпала шестерка мечей – знак приближающихся перемен. На карте изображены люди в отплывающей лодке: пора менять берега. Если в вашей жизни есть что-то, от чего вам нужно спастись или уйти – действуйте!

Четверка Кубков – карта скучающего человека, который почему-то не замечает тех возможностей, которые предоставляет ему судьба. Пусть ноябрь станет месяцем, когда вы увидите, наконец, свой потенциал.

Влюбленные – карта, которая выпала Львам на ноябрь. Это карта выбора сердца, карта умения слушать себя. Пусть ноябрь будет томным и сладким!

Четверка жезлов – знак отдыха после хорошей работы. В ноябре Девы почувствуют, что сделали уже достаточно, чтобы просто расслабиться.

Весам выпала одна из самых нежных и вдохновляющих карт – Звезда. Возможно, в этом ноябре родится какая-то новая ваша мечта.

Скорпионам достается карта Мага – это знак того, что вы сумеете взять ситуацию в свои руки в этом ноябре. Делайте то, что вы давно хотели!

Девятка жезлов – карта борьбы и ответственности. Стрельцы в этом ноябре будут готовы отстаивать что-то очень важное для них – все получится! Главное – не сдаваться.

Козерогам выпала четверка пентаклей – карта стабильности и материального успеха. Ноябрь будет посвящен укреплению фундамента.

Карта Отшельник – знак того, что Водолеям придется сконцентрироваться на себе и своих состояниях в этом ноябре. Возможно, легкая изоляция придется вам по душе.

Рыбам выпала Двойка Мечей – карта вынужденного перемирия. С одной стороны, не будет войны, но с другой – так ли вы желаете компромисса? Возможно, стоит поучиться искусству конфронтации в этом ноябре.

Дарья Лопушкова