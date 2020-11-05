На снимках NASA обнаружилось место крушения НЛО на Марсе

Уфолог Скотт Уоринг из Тайваня заявил, что у инопланетян с Марса был космический корабль. Якобы он нашел место гибели этого НЛО.

Уфолог долго изучал снимки, сделанные NASA. Он заметил на них объект, похожий на диск. По его мнению, о нем рассказывал в 1989 году конструктор Боб Лазар, который участвовал в экспериментальных полетах в «Зоне 51» в штате Невада (США).

«Мы еще раз убедились в том, что на Марсе есть существа, обладающие технологиями космических путешествий. Может быть они прибыли на Марс с далеких звездных систем, но это не меняет дело», — подчеркнул тайваньский уфолог.

Напомним, Скотт Уоринг известен своими провокационными заявлениями. Недавно он предположил, что известная на весь мир экоактивистка Грета Тунберг — инопланетянка. По его словам, ее отправили на Землю специально для того, чтобы спасти человечество от экологической катастрофы.