Психолог: «Эмоциональный интеллект — ключ к успешной карьере»

Умение общаться с людьми сейчас считается самым важным качеством сотрудника. Об этом заявила бизнес-психолог, тренер по повышению личной эффективности и развитию личности Дарья Пантюх.

По её словам, сейчас личные качества человека (soft skills) важнее, чем профессиональные. И умение общаться с людьми — эмоциональный интеллект — это навык будущего, и он важен во всех профессиях.

Сегодня из двух кандидатов — с высоким IQ и низким эмоциональным интеллектом и с низким IQ и с высоким эмоциональным интеллектом — выберут второго, — заявил Пантюх.

Она добавила, что уровень эмоционального интеллекта выясняют на собеседовании по специальным методикам, в том числе — платным. При этом в интервью даются специальные кейсы, где человек рассказывает, как бы он себя повёл в предложенной ситуации, тестовые задания.

Кроме того, Пантюх подчеркнула, что эмоциональный интеллект можно развить. Для этого нужно лишь желание человека.

Также эмоциональный интеллект важен в отношениях - чем выше ваша эмпатия, тем крепче связь со второй половинкой.