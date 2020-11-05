Самые добрые женщины в гороскопе

Доброта – одно из главных женских качеств. О самых добрых представительницах зодиака читайте в этой статье.

Женщина-Рак – мать родная для всех, кто ее окружает. Она нежная, заботливая, чутко ощущает потребности близких и не очень близких людей. Не рассчитывайте, что она будет твердо отстаивать ваши и свои интересы: она не защитница. Скорее, она залечит раны, которые вы получили в бою. Женщина, рожденная под знаком Рака, относится ко всем как к детям, поэтому с ней действительно можно расслабиться.

Представительницы знака Рыбы – нежные, чувствительные особы. Они очень добрые, неконфликтные и крайне непрактичные. Именно эта отрешенность от реальности дает им способность относиться к людям так мягко и ласково, совершенно не отвлекаясь на их недостатки. Женщины-Рыбы верят в мечту, и в свою, и в чужую. Поэтому к вашему внутреннему миру они отнесутся со всей серьезностью и ничего там не нарушат.

Весы – знак дипломатии. Женщина, рожденная под этим знаком, ни за что не будет спорить с вами, она ищет компромисса, а это, согласитесь, очень по-доброму. Может даже показаться, что она просто не способна на конфронтацию – что ж, это во многом правда. Если вы хотите пообщаться с той, для которой вы – центр Вселенной, идите к Женщине-Весы.

Женщины, рожденные под знаком Водолея, – идеалистки. Они верят в лучшее в мире в общем и в каждом человеке в частности. Даже если вы от идеала далеки, они дорисуют вам недостающие черты в своем воображении. Водолейки относятся с нежностью и теплотой ко всем, кто нуждается в безусловном принятии. Надо сказать, что и к себе они относятся по-доброму снисходительно, так что находясь рядом, можно ощутить эту легкую и волшебную атмосферу любви.

Дарья Лопушкова