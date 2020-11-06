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Экстрасенс рассказал, как пробудить жизненную энергию

Вечерняя Москва1 час назад
Фото: depositphotos

Победитель третьего сезона шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа опечален тем, что в период пандемии люди вынуждены большую часть времени проводить у себя дома, находясь вдали от природы.

Предсказатель рассказал о ритуалах, способствующих активизации жизненной силы и энергии в будущем 2021 году.

По мнению Вафы, для ритуала необходимо поставить у себя дома елку, но можно обойтись и одной веточкой дерева. Для начала нужно сесть напротив дерева или ветки и представить, что вы оказались в лесу, где сотни таких же подруг хвойной красавицы тихо шелестят от прикосновений ветра. После нужно мысленно подойти к стволу, обнять его и впитать всю энергию природы, которую дарит растение.

После нужно взять горсть иголок, залить их теплой водой, оставить данный раствор на ночь, а потом полить им все растения в доме. По словам Вафы, данный ритуал задействует жизненную энергию, а также пробудит в вас новогоднее настроение.

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