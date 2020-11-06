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Ясновидящая: «Собчак попытается покорить Запад»

WomanHit.ru1 час назад
Фото: WomanHit.ru

Ясновидящая и таролог Саона считает, что у Ксении еще неоднократно будет шанс удивить свою аудиторию.

«Хочется непременно поздравить Ксению Анатольевну и пожелать ей счастливой жизни! Хотя она сейчас и так счастлива. В ее жизни еще будут большие перемены — как в карьере, так и в отношениях. Не могу сказать, что с Богомоловым они пробудут долго, возможно, еще пару лет, но потом разойдутся, так как Ксении надоест стабильность, а эмоции угаснут. А она человек эмоциональный и требующий внимания. Поэтому вскоре они с Константином пойдут разными дорогами», — рассказала Саона.
«Ксения родит еще одного ребенка, но это будет года через три, пока что она все внимание удерживает на первом сыне и на своей карьере, в данный период времени ей это очень важно. Еще ей выпадает переезд в другую страну — возможно, она захочет проявить себя на Западе, но это выйдет не особо успешно, и она вернется в Россию. В финансовом плане ее ждут большие контракты и большой успех, популярность и всеобщие взгляды. Ей нужно обратить внимание на свое здоровье, но, в целом, эта женщина знает, чего хочет. Пусть она будет счастлива», — заключила ясновидящая.
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