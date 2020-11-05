Какие знаки в гороскопе подходят друг другу по всем параметрам

Идеал, как известно, вещь сложно достижимая, но никто не возбраняет нам о нем мечтать. Что нам может подсказать знак зодиака в вопросе поиска идеального партнера?

Упорство и сила Овна плюс непредсказуемость и легкость Близнеца образуют весьма интересную и долгоиграющую связь. Так же возможна гармония и любовь с Весами.

Тельцы, как и все земные знаки, крайне гармонично себя ощущают с Девой и Козерогом. А еще их ценности близки Ракам, например, в том, что касается вопросов домашнего уюта, они друг друга поймут с полуслова.

Близнецам подойдут Львы – они полны энергии и разделят их тягу к авантюрам, а сила воли Стрельца и Овна их вдохновит и раззадорит. Союз с Водолеем и Рыбами так же может быть весьма плодотворен – их объединит стремление к легкости и свободе.

Рака и Деву объединят общие взгляды на мир и интересы, а если чувствительность Рака переживет столкновение с жесткостью Скорпиона, то еще один идеальный союз обеспечен. Но самый идеальный партнер для них – Рыбы.

Льву же, очевидно, хочется в идеальном партнере увидеть улучшенную версию себя, и поэтому ему предназначен Скорпион. Несмотря на кипящие страсти, это будет долгоиграющий союз.

Серьезность и основательность Девы привлечет Скорпиона, а интеллектуальность Козерога – Деву, и вот, образовался еще один идеальный союз.

Весам же будет крайне комфортно в обществе своих собратьев, легкость Водолея им тоже понятна. А еще – союз противоположностей со Скорпионом будет неожиданно продуктивен.

Скорпиону же будет хорошо с Рыбами – ведь именно представители этого знака способны выдержать непростой характер этого знака.

Стрельцы будут хорошо себя чувствовать с представителями своего знака, а также с Водолеями, чьей непосредственностью и широтой взглядов они будут покорены.

Козерог также сможет найти свою «тихую гавань» в обществе Рыб либо представителей своей стихии – Дев, Тельцов и самих себя. Так для него будет понятнее и надежнее.

С себе подобными будет хорошо и Водолею, ведь не придется тратить время на объяснение непонятного и совмещение несовместимого.

Рыбам подойдут такие же креативные и эмоциональные знаки, как и они сами, например, Близнецы, Раки, Скорпионы. Только с последними стоит быть осторожнее – в отношениях может разгореться настоящий пожар.

Диана Сабитова