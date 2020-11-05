Фэншуй-прогноз на 2021 год: юго-запад. Звезда раздора или звезда задора?

Напомним, что глобальное перемещение годовых звезд фэншуй произойдет 4 февраля 2021 года.

С этого времени на юго-запад переместится беспокойная звезда Тройка-бирюзовая. В отсутствие продуктивной активности звезда проявляется в плохо сдерживаемом стремлении постоянно спорить и конфликтовать.

Поэтому юго-западникам в новом году полезно контролировать уровень своей гневливости и удерживаться от слишком стремительных непродуманных реакций.

Тем более, что именно здесь, в позиции юго-запад-1 (треть юго-запада, примыкающая к югу) будет находиться главный антагонист года – земная ветвь Козы – Вэй. Не стоит размещать здесь активные объекты и беспокоить сектор ремонтом, связанным с разрушительными действиями.

Некоторых нюансов добавит дух Сюань У или Темный воин. По своему характеру он склонен к темным замыслам с целью нанесения вреда и ущерба. Соответственно, с активным юго-западом стоит опасаться тайно готовящихся мстительных сюрпризов, воровства и клеветы за спиной.

Для старых людей это малоподходящая энергия, слишком активная и резкая.

Она может вызывать повышенную травматичность и приступы раздражения.

К тому же, здесь на целый год приживется Звезда Болезни Тянь Жуй, которая в большей степени будет атаковать органы пищеварения и мочеполовую систему.

Поэтому если ваша спальня находится на юго-западе, вовремя займитесь профилактикой и воздерживайтесь от травматичной жизнедеятельности.

Для коррекции неблагоприятного влияния Тройки обычно советуют почаще жечь свечи или использовать на юго-западе заметные объекты красного цвета.

В конструктивном варианте юго-западные Врата Шан Мэнь, которые являются ведущими вратами в годовой карте, хорошо использовать для политической борьбы, для судебной деятельности, для поимки преступников и взыскания ущерба, для занятий спортом, вообще в любых соревнованиях, а также для деятельности, которая связана с поездками и перевозками.

Поменяйте раздор на задор, на получение адреналина в какой-то цивилизованной форме, будьте готовы к неожиданностям и относитесь ко всему с юмором.

И тогда, возможно, мощная и азартная энергия Тройки обеспечит вам некий революционный прорыв.

Тем более, что именно здесь в позиции юго-запад-3 (треть юго-запада, примыкающая к западу) поселится такая благоприятная годовая сила как Благородный Дракон, который как раз помогает преодолеть затор в делах, обеспечить долгожданное продвижение, способствует возврату долга и растворению правовых проблем. Поэтому в хорошее время в этой точке пространства полезно проводить так называемые активации энергии.

А звезду Тянь Жуй с наименьшими потерями можно проиграть, посвятив время какому-то трудному обучению, заботясь о здоровье вашего окружения и помогая другим людям в решении сложных проблем.

С пожеланием фэншуйного года, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Ба Цзы, Фэн-шуй, Ци Мень Дун Цзя)