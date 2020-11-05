Как улучшить жизнь с помощью своего темперамента

Всего существует четыре вида темперамента: холерический (взрывной), флегматический (спокойный, заторможенный), сангвиннический (радостный, легкий) и меланхолический (грустный, углубленный в себя).

О том, какой темперамент получил каждый знак зодиака, читайте в этой статье.

Все самое взрывное и импульсивное – здесь. Овен выражает собой чистый огонь, поэтому праведный (и не очень) гнев – ваше все. Это холерик.

Телец имеет флегматический темперамент, он долго раскачивается и ненавидит перемены. Зато если его довести, Телец становится холериком и начинает крушить все вокруг.

Темперамент Близнецов – сангвиннический, они обожают перемены и не зацикливаются на негативном. Еще часто они необязательны и не могут долго заниматься одним и тем же.

Это представители меланхолического темперамента. Раки погружены в свой собственный мир, они часто печалятся по поводу и без.

Лев – смесь сангвинника и холерика. Это радостные, но чересчур властные люди, которые частенько навязывают свою волю другим.

Темперамент Девы – флегматический. Дева не любит бурных эмоций и погружена в рутину больше, чем-то кто-то другой. Но стоит вывести ее из себя, и она превращается в жгучего холерика.

Весы обладают сангвинническим темпераментом, они легки и дипломатичны. Они обожают новые впечатления и романтические приключения.

Скорпион – это самый настоящий холерик, смесь огня и воды. Ревнивы и мстительны, они обладают невероятной силой достижения и чувствительным сердцем (где-то внутри живет ранимый меланхолик).

Темперамент Стрельца – это союз холерика и сангвинника. Стрельцу вечно хочется приключений, и у него есть кипучая энергия на то, чтобы эти приключения найти или создать.

Козерог – флегматик с примесью меланхолика. Он много работает и иногда впадает в грусть, рефлексируя.

Водолей – это сангвинник. Веселый, свободный, независимый и дружелюбный. Он всегда полон идей и полностью полагается на свою интуицию.

Рыбы – махровые меланхолики. Они вечно находятся в состоянии легкой апатии, которая на самом деле очень грустна и волшебна.

Дарья Лопушкова