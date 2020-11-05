Финансовый гороскоп на ноябрь: время больших денег, возможностей и риска

В отличие от любовной сферы, в деловом плане ноябрь — это месяц больших возможностей в плане финансовых успехов.

У многих людей возможны грандиозные прорывы в улучшении уровня жизни. Но это и время большого риска, когда из-за неосторожных действий, слишком большой спонтанности можно потерять многое, если не все. Также повышен риск натолкнуться на мошенников — они сейчас активизируются по всем фронтам. До 4 ноября Меркурий пока остается ретроградным. В это время лучше не подписывать важных контрактов, не отдавать в государственные органы важные документы, не регистрировать компании, не покупать и не чинить автомобили, компьютеры и оргтехнику. Также лучше внимательно перепроверять всю деловую информацию, отправку писем и их содержание: они могут задержаться, потеряться, информация в них может быть изложена неверно. 6–14 ноября — Юпитер в соединении с Плутоном. Меркурий идет прямым движением. Возможны как грандиозные победы в бизнесе с получением сверхприбылей, так и глобальные провалы с серьезными потерями. Много старых компаний окажется под угрозой разорения. Зато новые компании в большинстве своем будут иметь быстрый старт и устойчивый успех. Давно существующие на рынке, устойчивые компании застрахуются от убытков и уйдут в хорошую прибыль лишь в том случае, если закроют старые проекты и откроют новые. Очень важно: в это время может сильно измениться баланс сил и факторов на фондовом рынке, поэтому сторонникам консервативного поведения в инвестициях и покупке ценных бумаг лучше не рисковать в это время. 8–10 ноября: Венера в оппозиции с Марсом. В это время лучше не делать вложения в покупку инструментов, расходных материалов, покупку автомобилей, предметов роскоши и декора. В лучшем случае будет обнаружен изъян или брак, в худшем случае будут потеряны деньги. 11 ноября: Меркурий входит в знак Скорпиона. Преуспеют все, кто зарабатывает в сфере охранного бизнеса, полиции, торгует системами безопасности, предлагает ритуальные, психологические и эзотерические услуги. Однако в это время лучше не начинать открытое соперничество с конкурентами — оно будет неминуемо проиграно, лучше действовать тайно. 14 ноября: Марс выходит из ретроградного движения. Отличное время для возобновления деловой активности, которая ранее тормозилась. Хорошо открывать автомобильные, ремонтные компании, фитнес-центры, залы единоборств. Для проявления давления и силы в конкуренции время неподходящее. 13–15 ноября — Венера в тригоне с Северным узлом. Отличное время для открытия и развития бизнеса в сфере женской красоты, декора и бытовых услуг, а также для организации выставок и презентаций. Отлично пойдут программы, направленные на рост клиентуры. Хорошо наниматься на новую работу, и нанимать новых сотрудников, знакомиться с новыми деловыми партнерами, просить повышения у начальства. 22 ноября: Солнце входит в знак Стрельца, а Венера — в знак Скорпиона. Время благоприятно для получения больших прибылей для бизнеса, связанного с психологией, преподаванием, путешествиями, особенно, если он связан с иностранными инвестициями, женским коучингом. Но не стоит в это время открывать бизнес в сфере красоты и декора. Также лучше не делать долгосрочные вклады в банки. 24 ноября: Венера в оппозиции с Черной Луной. На деловом поле могут массово активизироваться мошенники. Не отправляйте деньги предоплатой на карты незнакомых лиц, не делайте предоплату даже знакомым компаниям-партнерам. Даже если последние не мошенники, что-то обязательно пойдет не так: оплата задержится надолго, будет ошибка в переводе и т. д. 28 ноября: Венера в оппозиции к Урану. Не затевайте в этот день никаких важных деловых переговоров, финансовых операций и сделок — они почти наверняка окажутся провальными или в лучшем случае сорвутся, причем резко и совершенно непредсказуемо. В худшем случае, по истечение времени они обернутся непоправимым вредом. 29–30 ноября: Солнце в тригоне с Хироном. Отличный день, чтобы разрешить проблемы с конкурентами мирным путем, нанимать ответственных и квалифицированных наемных сотрудников, идти на собеседование в поисках работы. Подписанные контракты принесут прочное партнерство и устойчивый рост доходов.

Овен ‌‌

В первой половине ноября Овнам будет нелегко реализовывать свои инициативы. Внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно для вас. Особенно это относится к деловому партнерству и к контактам с властями и с начальством. Возможно, вам придется оперативно реагировать на ситуацию, отказываясь от своих планов. Однако у вас не всегда будет возможность хоть как то повлиять на те или иные вопросы. Сложнее всего придется руководящим работникам, цена ошибки которых при принятии управленческих решений, намного выше, чем у рядового работника. Переговорный процесс может приостановиться из-за неуступчивости контрагентов. Возможны нарушения ранее заключенных договоров. Вторая половина месяца может быть связана с улучшением финансового положения. Если вы плотно сотрудничаете с деловыми партнерами, то значительная доля финансовых поступлений может придти как раз от партнерских программ. Возможно, в вашем распоряжении окажется крупная сумма заемных денег, которой вы сможете рационально распорядиться. Также это хороший период для урегулирования вопросов, связанных с погашением кредитов. Вы можете ускорить темп выплаты долга.

Телец

У Тельцов в первой половине ноября могут осложниться отношения в трудовом коллективе. Многие из вас могут попасть в затруднительное положение. Дело в том, что вам могут давать сложные задания, для успешного выполнения которых вам может не хватить квалификации. Отдавайте предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт. Также это достаточно напряженный период для тех, кто проходит производственную практику в рамках профессионального обучения. Полученные вами теоретические знания о профессии могут войти в противоречие с реальностью, и вам придется все заново переосмысливать. Возрастает вероятность технических сбоев. Не лучшее время для служебных командировок и работы на вахте. Вместе с тем вторая половина месяца складывается в более гармоничном ключе. Те, кто имеет свой бизнес, будут заинтересованы в развитии и укреплении делового партнерского сотрудничества. В поле вашего зрения могут появиться люди, которые сделают вам выгодные предложения. Особенно это относится к предложениям по расширению бизнеса и инвестициям. Успешно пойдет работа с клиентами, увеличится количество заказов и клиентов, желающих воспользоваться вашими услугами. Укрепится ваша деловая репутация.

Близнецы

У Близнецов первая половина ноября может быть связана с повышением риска убытков. Бизнесмены будут склонны к финансовым рискам при совершении оптовых сделок. Это может обернуться крупными убытками. Также это не лучший период для игроков на валютной и фондовой бирже. Усиление чувства азарта может привести к утрате бдительности относительно безопасности совершения сделок на бирже. Также это неблагоприятное время для оформления банковских ссуд и покупок в кредит. Воздержитесь от крупных инвестиций. Гораздо успешнее пойдут ваши дела во второй половине месяца. Уровень работоспособности в этот период значительно вырастет. Очень важно проработать и укрепить отношения с коллегами и подчиненными. Именно от характера взаимодействия с ними во многом будет зависеть успех в делах. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности, той работе, в которой имеете большой опыт. Успешно проявят себя изобретатели, рационализаторы и все те, кто занимается ремонтом и сервисным обслуживанием техники, машин и механизмов.

Рак ‌‌

У Раков в первой половине ноября могут осложниться деловые партнерские отношения. Лучше воздерживаться от ведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве. Возрастает вероятность срыва переговорного процесса. Также в уже существующих договорных отношениях могут быть допущены нарушения. Возможно, некоторые ваши деловые партнеры будут испытывать трудности и это может негативно отразиться на состоянии вашего бизнеса. С серьезными сложностями могут столкнуться строители, которых могут подвести подрядчики. Могут ухудшиться условия работы у офисных служащих. Старайтесь не планировать на этот период завершение работы над проектами, поскольку могут часто возникать проблемные моменты. У бизнесменов это время может сложиться неблагоприятно с точки зрения использования ресурса недвижимости для ведения бизнеса. Во второй половине ноября многие Раки почувствуют усиление творческого потенциала и желание что-то поменять или усовершенствовать в своей работе. Если вы работаете с техникой, то за счет использования технических новшеств сможете добиться роста производительности труда. Также это хорошее время для проведения рекламных акций, участия в конкурсах, кастингах. Вы преуспеете в тех делах, где требуется проявить нестандартные подходы.

Лев ‌‌

Первая половина ноября для Львов может стать весьма беспокойным временем. Дело в том, что ваши контакты и поступающая информация могут не только перестать приносить вам пользу, но и стать помехой в работе. Вам может поступать много противоречивой информации, и велик риск запутаться, и принять ошибочное решение. Возможно, имеет смысл ограничить поток поступающей информации. Будьте разборчивее в деловых контактах, не позволяйте никому отнимать ваше рабочее время на посторонние вопросы. Помните, прежде всего, о своем личном интересе и сохраняйте этот интерес в первом приоритете. Не отвлекайтесь на посторонние разговоры в рабочее время. Наиболее проблемный бизнес может быть связан с торговлей и транспортом. Вторая половина месяца благоприятствует завершению крупных проектов, над которыми приходилось работать последние месяцы или годы. Например, это прекрасное время для завершения строительства объектов или иных работ, связанных с недвижимостью. Активизируется темп работ в семейном бизнесе. Успешно идет аналитическая работа по оценке своего бюджета и тех расходов, которые были проведены ранее. Можно составлять отчетную документацию. Также у вас могут улучшиться условия труда на рабочем месте.

Дева ‌‌

Тема финансов и беспокойство по поводу сохранности денег могут выйти в первый приоритет у Дев в первой половине ноября. Рекомендуется воздерживаться от принятия финансовых решений относительно крупных покупок. Несмотря на большие усилия, направленные на увеличение доходов, вам может не хватить наличных денег. Расходные статьи бюджета могут вырасти, а с доходами может произойти заминка, и вы рискуете недополучить часть денег. В связи с этим лучше пока не планировать крупных инвестиционных вложений. Помните, что для этих дней вашей основной задачей является не преумножение, а сохранение имеющихся финансовых ресурсов. С середины и до конца ноября акценты деловой активности поменяются. Этот период может быть связан с бурным расширением и укреплением деловых связей. Ориентируйте себя преимущественно на такие виды деятельности, в которых ваши деловые связи будут включаться по максимуму. В первую очередь положительный эффект почувствуют торговцы, консультанты, водители транспорта. Благодаря информационной поддержке вы сможете принимать безошибочные решения. Успешно проявят себя консультанты сетевого маркетинга.

Весы ‌‌

Стремление Весов проявить свои таланты и способности не всегда бывает уместно. В частности первая половина ноября складывается неблагоприятно для личных инициатив в работе. Звезды советуют не торопиться проявлять инициативу, поскольку в этот период вы можете сами себе навредить. Особенно чувствительными к неприятностям могут оказаться сферы деятельности, связанные со строительством, коммунальными работами и благоустройством рабочего места. Не исключены производственные травмы – соблюдайте правила техники безопасности. Не исключено, что могут возникнуть сложности при взаимоотношениях с деловыми партнерами. Нарушения в действующих договоренностях, в том числе и в результате вашей инициативы, могут помешать вам своевременно закончить важные дела и проекты. Вместе с тем во второй половине ноября вы сможете более выгодно продать свой труд. Речь идет о пересмотре договорных отношений с работодателем в сторону повышения тарифов на оплату труда. Либо речь идет о смене работы и работодателя с трудоустройством на более выгодных условиях. Одним из важных резервов может стать повышение уровня профессионального мастерства, когда вы сможете за одно время выполнять больший объем работы.

Скорпион

Типичные Скорпионы в первой половине ноября могут часто сталкиваться с недостоверной информацией, которая может привести к ошибочным решениям. Вопрос доверия к тем или иным людям и поступающим от них сведениям может стать очень важным. Обязательно перепроверяйте поступающие сведения на предмет достоверности. Воздержитесь от новых деловых знакомств и договоренностей, особенно если они происходят не по вашей инициативе. Возможно, вы будете поставлены в сложные условия, когда нельзя будет действовать по своему усмотрению из-за данных ранее обязательств. Также это неблагоприятное время для работы в сфере торговли и транспортных услуг. Вторая половина месяца складывается благоприятно для личных инициатив. Рекомендуется сконцентрироваться на развитии личных профессиональных качеств и в целом на развитии своей личности, проработки каких-то личных недостатков, которые мешают движению вперед. Одним из основных направлений, куда с большей эффективностью можно приложить свои силы, является учеба и обмен мнениями по интересующим вас темам. Вы можете стать более квалифицированным специалистом в своем деле, если приложите к этому усилия.

Стрелец

Первая половина ноября может сложиться неблагоприятно для Стрельцов. В первую очередь это касается вашего финансового положения. Для этого периода будет характерной финансовой нестабильность. Доходы могут упасть, а расходы повыситься и это может напрягать ваш бюджет. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от инвестиций в коллективные проекты. Финансовые планы на этот период могут оказаться неисполненными. Не исключены форс-мажорные обстоятельства, когда вам в оперативном порядке потребуется менять свои планы и тратить крупные суммы денег. Однако во второй половине ноября вы сумеете справиться с финансовыми трудностями. Это период переосмысления пройденного пути и попыток найти некое новое направление. Возможно, вы почувствуете, что текущая работа по многим параметрам перестает вас удовлетворять. Факторы, которые мешают вам двигаться вперед, могут быть связаны с какими-то внутренними психологическими ограничениями, страхами. Но теперь вы сможете преодолеть эти препятствия. Также это хорошее время для увеличения доли доходов за счет дополнительной подработки, выполнения частных заказов.

Козерог

У типичных Козерогов в первой половине ноября могут возникнуть сложности в отношениях с начальством. Возможно, вам выразят недовольство за излишнюю медлительность в работе. Отставание от графика работ может стать критичным и к вам могут предъявлять претензии. От вас ждут точного и своевременного исполнения тех дел, которые были запланированы. Другой проблемной темой может стать нежелание подчиняться приказам и распоряжениям начальства. В этом случае могут иметь место нарушения трудовой дисциплины со всеми неприятными последствиями из этого вытекающими. Постарайтесь соответствовать ожиданиям начальства – в противном случае могут быть серьезные осложнения в карьере. Вторая половина ноября может привнести в вашу профессиональную жизнь некие приятные события. Например, вас могут поощрить денежной премией или облегчить вам труд, уменьшив нагрузку на работе. Это хорошее время, когда подводятся итоги и составляются планы на будущее. Сейчас как никогда ранее вы способны правильно уловить грядущие тенденции и выбрать верное направление. Вкладывайтесь не в сиюминутные мелкие материальные выгоды, а в перспективу, работайте с прицелом на будущее. Не пренебрегайте советами друзей и единомышленников.

Водолей

Первая половина ноября складывается проблематично для Водолеев. Особенно это касается тех, у кого не все в порядке с точки зрения норм закона. Дело в том, что представители фискальных властей могут заинтересоваться вами и вашей работой. Не исключены проверки, ревизии, попытки поймать вас на нарушениях закона. Старайтесь действовать строго в рамках соблюдения закона и служебных инструкций, не дайте поймать себя на нарушениях. Аналогичные проблемы могут возникнуть, если вы допускаете просрочку в платежах по погашению кредитов. При особо сложных ситуациях ваши счета могут заблокировать и принудительно снимать оттуда деньги в счет погашения долга. Также не исключено, что вы можете сталкиваться с препятствиями в делах, чинимыми тайными недоброжелателями. А вот вторая половина ноября может стать временем позитивных карьерных сдвигов. В это время вам может быть дан шанс для повышения в должности и повышения профессионального статуса. Ваша работа станет наиболее заметна для начальства и тех людей, от которых реально зависит ваше карьерное продвижение. Кроме того, у вас может появиться влиятельный покровитель.

Рыбы ‌‌

Для типичных Рыб первая половина ноября складывается весьма нестабильно. Прежде всего, это может отразиться на финансах. Доходы могут поступать неравномерно, с частыми задержками. При наличии кредитных обязательств могут возникнуть напряжения с изысканием средств для регулярных выплат по счетам. Возрастает риск финансовых потерь от инвестиций. Могут произойти технические сбои и аварийные ситуации. Старайтесь воздерживаться от новых видов работы, в которой у вас мало опыта. Старайтесь не делать ничего такого, отчего могут повыситься риски финансового или физического ущерба. Будьте готовы быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру. Вторая половина месяца может стать временем интенсивной учебы, обмена опытом с целью повышения квалификации. Также это прекрасное время для любых иных форм профессионального обучения, в том числе и самостоятельного, по специальной литературе и видео-курсам. Благодаря укреплению отношений с друзьями и единомышленниками вы сможете повысить свою деловую репутацию. Успешно проходят служебные командировки и работа вахтовым методом.