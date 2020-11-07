Бежим вверх по карьерной лестнице — финансовый гороскоп на 7 ноября

Сегодня стоит больше работать и общаться с коллегами — это даст хорошие плоды.

Овен ‌‌

Овнам в первой половине дня звезды не советуют торопиться приступать к важным делам. Особенно это относится к работе, связанной с финансовой деятельностью, когда приходится оперировать чужими деньгами. Во второй половине дня удача постепенно вернется к вам. Особенно это относится к туризму, ресторанному делу, предоставлению услуг в индустрии моды, отдыха и развлечений.

Телец

Тельцам в первой половине дня звезды не советуют делать публичные доклады и сдавать экзамены по переаттестации. Для профессиональной деятельности это время также будет связано с трудностями при обслуживании клиентов. Вторая половина дня благоприятствует работе, связанной с предоставлением услуг в сфере сделок с недвижимостью, при выполнении ремонтно-строительных работ.

Близнецы

Близнецам в утренние часы будет сложнее сосредоточиться на выполнении текущей работы. Дело в том, что в трудовом коллективе может сложиться напряженный психологический климат. Также вам будет поступать много посторонней совершенно ненужной для работы информации. Вторая половина дня, напротив, позволит вам ввести контакты с людьми в позитивное русло.

Рак ‌‌

Основным мотивом Раков в этот день может стать материальная заинтересованность. Вот только реализоваться это в разное время дня будет по-разному. В первой половине дня для вас будет характерен несколько авантюристический подход к делам. Однако это может привести к трудностям. Во второй половине дня вам удастся сделать правильные выводы и дела постепенно начнут налаживаться.

Лев ‌‌

У Львов сегодняшний день будет связан с вашей личной инициативой в делах, и это во многом будет определять итоговый результат. В первой половине дня ваши инициативы чаще всего будут оказываться неудачными. Вы будете склонны к избыточным эмоциональным реакциям, а это негативно отражается на деловых качествах. Вместе с тем, во второй половине дня постепенно усиливается ваш творческий потенциал.

Дева ‌‌

С утра Девам не рекомендуется заниматься делами, связанными с аналитической обработкой информации, оформлением документов, торговлей, консультациями и поездками. В ходе выполнения подобной работы вы будете сталкиваться с препятствиями и осложнениями. Вторая половина дня поменяет ситуацию с работой и введет её в позитивное русло.

Весы ‌‌

Весам в начале дня рекомендуется воздерживаться от принятия финансовых решений и от планирования. В это время вы можете столкнуться с осложнениями в работе, связанной с коллективной деятельностью. Вторая половина дня будет связана с усилением интеллектуальных способностей. Вы сможете преуспеть в любой работе, связанной с активными контактами, поездками, оформлением документов.

Скорпион

У Скорпионов этот день может начаться с неприятностей в карьере. Вас может вызвать к себе вышестоящее начальство и высказать вам претензии к качеству и срокам выполняемой вами работы. Соберитесь и сделайте правильные выводы. И самое главное – работайте в более активном темпе. Во второй половине дня вы сможете успешно справиться с делами, и теперь уже начальство будет вами довольно.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня звезды советуют воздерживаться от важных дел. В это время вам могут устроить проверку. В целом в это время вы будете ощущать ограничивающие внешние влияния, которые не позволят вам действовать в свободном режиме. Вторая половина дня связана с успехами в профессиональном самосовершенствовании и повышении уровня квалификации.

Козерог

Первая половина дня для Козерогов будет неблагоприятна как для карьеры, так и для учебы. Для этого времени характерны резкие стрессовые события, способные нарушить слаженный ритм работы. Вторая половина дня складывается намного спокойнее и удачнее. Это хорошее время для работников служб экстренного вызова, закрытых и охраняемых объектах.

Водолей

Водолеям в первой половине дня, возможно, придется работать в неблагоприятных внешних обстоятельствах. Например, если вы занимаетесь индивидуальным обслуживанием клиентов, то у вас может получиться конфликтная ситуация. Клиент будет недоволен качеством выполненной вами работы. Вторая половина дня будет гораздо успешнее. Вы преуспеете в коллективной творческой работе.

Рыбы ‌‌

У Рыб этот день складывается благоприятно для карьеры в том случае, если вы наиболее важные дела запланируете на вторую половину дня. С утра у вас может быть много ошибок. Кроме того, вы будете склонны излишне эмоционально выстраивать отношения с коллегами по трудовому коллективу. Вторая половина дня исключительно удачна для продвижения по карьерной лестнице и выполнения плановых заданий.