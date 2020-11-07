Неожиданная встреча перевернет жизнь — любовный гороскоп на 7 ноября

Вы можете встретить бывшего или будущего - в любом случае жизнь круто изменится после этой встречи.

Овен ‌‌

Астрологические тенденции этого дня подтолкнут Овнов к более тщательному выбору ближайшего окружения. Постарайтесь провести время в обществе, где хорошо относятся к вам и вашей пассии. Если вы пока одиноки, общение в компании обещает новое романтическое знакомство.

Телец

Если сегодня вы столкнетесь с претензиями в свой адрес со стороны второй половинки, постарайтесь отнестись к этому спокойно. Возможно, скоро любимый человек пересмотрит свое мнение. Одинокие Тельцы приложат массу усилий для того, чтобы привлечь к себе внимание окружающих.

Близнецы

Текущее расположение звезд поставит перед вами задачу довести начатое до конца каким бы неосуществимым не казалось вам это решение. Ваши отношения со второй половинкой от этого существенно выиграют. Одиноким Близнецам желательно быть осторожнее в новых знакомствах.

Рак ‌‌

Несмотря на противоречивые астрологические тенденции этого дня вы поймете как близок и дорог вам любимый человек. Это поможет снизить остроту переживаний и принять мудрое решение. Одинокие Раки будут настроены весьма оптимистично, хотя в их личной жизни некоторое затишье.

Лев ‌‌

В этот день многое будет зависеть от того насколько вы сумеете взять чувства под контроль разума. Постарайтесь убедить любимого человека своими аргументами, а не эмоциями. Одинокие Львы будут иметь успех среди противоположного пола благодаря своему обаянию.

Дева ‌‌

Не исключено, что в этот день Девам придется угадывать желания любимого человека. Постарайтесь настроиться на одну волну с пассией, и тогда вам будет легче общаться. Если вы пока не встретили свою вторую половинку, постарайтесь найти маленькие радости в событиях этого дня.

Весы ‌‌

В этот день приготовленный вами сюрприз будет иметь эффективное воздействие на отношения с любимым человеком. То, что у вас не удавалось в течение долгого времени, получится в одно мгновенье. Одинокие Весы сегодня сыграют важную роль в чьей-то жизни.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов мелочи будут иметь особенно важное значение. Поэтому постарайтесь с утра продумать каждый свой шаг в отношениях с любимым человеком. Если вы пока одиноки, стоит воздержаться от импульсивных решений.

Стрелец

Для Стрельцов астрологические тенденции этого дня обещают спокойное и гармоничное развитие событий с любимым человеком. Если вы пока не встретили свою вторую половинку, звезды обещают новое, перспективное знакомство на основе общих увлечений.

Козерог

Постарайтесь в этот день избежать ссоры на пустом месте. Для этого звезды рекомендуют Козерогам уступить лидерство второй половинке. Если вы пока не встретили свою любовь, не стоит рисковать дружбой с представителем противоположного пола из-за вспышки страсти.

Водолей

Возможно, ваше душевное состояние в этот день не самое оптимистичное, так как любимый человек проявляет эмоциональную отчужденность. Однако в ваших силах преодолеть эти временные трудности. Одинокие Водолеи проявят стойкость и преодолеют неприятные обстоятельства.

Рыбы ‌‌

Этот день принесет вам неожиданную встречу с бывшим возлюбленным, что вызовет целую гамму переживаний. Впрочем, постарайтесь недолго быть в этом состоянии, так как возобновить отношения вряд ли получится. Одиноким Рыбам придется доказывать серьезность своих намерений.