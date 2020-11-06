Взбираемся на вершину мира — гороскоп на 7 ноября

22-23 лунные сутки. Сегодня не стоит браться за дело рано утром.

Новый прилив энергии обеспечит ингрессия Луны в знак Льва, которая состоится ближе к полудню. Вторая половина дня подарит позитивные эмоции и поможет занять активную позицию. Возможны неожиданные подарки, находки, внеплановые расходы. Неизбежные сюрпризы будут выполнять роль стимулов, подталкивать к игре, общению и творчеству. У детей и взрослых могут появиться нестандартные вкусы, прихоти или необычные таланты. Стоит критичнее отнестись к материально-финансовой стороне любого новшества: это поле не только для креатива, но и для соблазнов, иллюзий.

Овен ‌‌

Новый поворот событий ждет Овнов к полудню. Он обеспечит вам прилив энергии и позитивных эмоций, создаст условия для выбора, инициативы или переговоров. Можно рассчитывать на обновления в любви, бизнесе и творчестве, на подвижки в делах, связанных с игрой, праздником, рекламой и детьми. В материальной области вас может ждать подарок, оригинальный шанс заработать или неожиданный повод для трат.

Телец

Тельцам этот день поможет взглянуть на себя и мир другими глазами. Возможна смена привычек, вкусов и текущих планов. Обновлению поспособствует домашняя обстановка, неожиданная находка или ситуация, связанная с детьми. Вы можете получить импульс к игре, креативу или смене имиджа. Платой за яркие свежие впечатления будет легкий стресс от непредвиденных волнений. Не стоит принимать важные решения.

Близнецы

Сегодня у Близнецов хорошее настроение, есть повод для общения или развлечений. Главным источником позитива станет близкое окружение, но вы также сможете сами генерировать нестандартные и яркие креативные идеи (особенно, связанные с праздниками, подарками, романтикой, дизайном, детьми, литературным и другим творчеством). Может внезапно смениться маршрут, компания, способ связи или взаиморасчетов.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам трудно планировать бюджет, контролировать свои доходы и расходы. Возможны внеплановые выигрыши, но также и траты: на нужды детей, на отдых, подарки, коллективные развлечения. Не исключено, что вы поддадитесь случайному капризу, не сможете противостоять своим спонтанным желаниям, рекламе или прихотям близких. Вы можете изменить привычной диете, купить украшение, игрушку или обновку.

Лев ‌‌

Львам день принесет внезапные перемены, волнения, смену вкусов, планов и личных привычек. Не исключена одержимость необычной конкретной целью - например, идеей супер-модной покупки, получения новой должности или доступа к оригинальному каналу обогащения. Вам стоит контролировать порывы такого рода, чтобы не погнаться за миражом и не вырыть себе яму на будущее (например, не поссориться с другом).

Дева ‌‌

Дев этот день искушает желанием перемен и экзотики. Он может принести любовные, финансовые, творческие, культурные и другие искушения. Звезды советуют отнестись к ним критически: не исключено, что вы мечтаете о несбыточном или не совсем ясно представляете себе то, чего хотите. В роли «змея-искусителя» могут выступить друзья или реклама. Родителям-Девам важно следить за переменами в жизни детей.

Весы ‌‌

Сегодня звезды приглашают Весов к неформальному времяпрепровождению. Хорошо посетить нестандартное мероприятие, оказаться в новой компании или в богемной среде, поддаться коллективному импульсу. На общем позитивном фоне дня будут отдельные коварные моменты, связанные с дружбой или финансами. В этот день лучше не искать спонсоров и инвесторов, не объединять ресурсы, воздержаться от новых займов.

Скорпион

Внимание Скорпионов сегодня легко привлекают яркие новые цели. Стоит быть к ним критичнее: вас могут поманить запретные плоды и дурные примеры, творческие, финансовые и другие искушения. Есть риск втянуться в убыточный проект, в невыгодную вам дружбу (роман, соперничество). Не помешает быть разборчивее в выборе роли, должности, партнера, образца для подражания. Не лучший момент для саморекламы.

Стрелец

Ситуации этого дня выглядят в глазах Стрельцов оптимистично, но звезды спешат добавить «ложку легтя» и намекают, что за ярким эффектным фасадом не все гладко. Второй план сцены может быть неприглядным - например, за вывеской творческого проекта могут скрываться финансовые махинации, а за личностью кумира дурные привычки. Это не лучший день для выбора наставника, банка, юриста, страны проживания.

Козерог

Сегодня звезды предлагают Козерогам забыть о правилах, традициях и рутине, о точных расчетах и строгом контроле. Это день спонтанности и эксперимента. Если вы сами не в настроении «творить», не стоит подавлять креативный импульс у своих детей, домочадцев и партнера. При этом рекомендуется следить за бюджетом: творческие поиски, новые игры, образы и роли не должны становиться слишком затратными.

Водолей

Ситуации дня требуют от Водолеев артистизма и чувства юмора. Поведение всех участников событий непредсказуемо. Момент хорош лишь для игр, выводы и решения лучше отложить. Вы можете наблюдать за чужими выходками или шокировать публику сами. Независимо от позиции актера или зрителя, нужна разборчивость: оказавшись не в той роли, не в том месте или не в той компании, вы подпортите себе репутацию.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам разделить рутину и возвышенные темы (например, веру). Вещи, которые для вас священны, в эти сутки могут быть предметом для шуток или поводом для креатива. Ваш взгляд на юмор, любовь, дружбу, здоровье, детей, игру, творчество может существенно разойтись с чужим. Это не лучший день для поиска благодарной понимающей публики, коллег-друзей и помощников-единомышленников.