Почему нельзя рыдать по усопшему

Каждый человек в своей жизни сталкивается с потерей близких.

В этот тяжелый момент все ведут себя по-разному, но большинство горько оплакивает ушедшего. Правильно ли это или не стоит этого делать?

Отказаться от слез в случае потери кого-то близкого невозможно, потому что душа глубоко переживает ситуацию и пытается осознать утрату. Плакать в такие моменты – это нормальная эмоциональная реакция. Однако, бесконечно рыдая, человек наносит не только урон собственному здоровью, но и делает хуже почившему. Воцерковленные люди считают, что безутешные слезы указывают на слабую веру человека в Бога: они означают, что долго плачущий человек не верит в то, что после окончания земной жизни, умерший продолжает жить на небесах. Все религиозные учения сходятся в одном: умирает только физическое тело, а душа продолжает жить вечно. В православии, исходя из этой теории, считается, что долгие слезы по ушедшему мешают его душе успокоится и перейти в лучший мир. Первое время после смерти, особенно если она была внезапной, считается, что умерший нуждается не в слезах близких, а в их молитвенной поддержке, потому что его душу могут тяготить грехи или неоконченные на Земле дела.

Считается, что умерший предстает перед Господом и отвечает за свои земные поступки. И в этом случае, его душе, как никогда, нужна поддержка живых через молитву, которая придает ему сил. Слезы же, которые льют по нему, эти силы, наоборот, отбирает. Причем отбирает не только у ушедшей души, но и у оставшихся родственников, погружая их в безысходность и депрессию.

Одной из основных причин горьких слез по умершему является наше ощущение покинутости, страх остаться в одиночестве и тоска по ушедшему, с которым больше никогда в земной жизни нам будет не суждено увидеться. Как в религии, так и в эзотерике считается, что эмоции свойственны только живым, умершие не испытывают никаких чувств, кроме вселенской любви к оставшимся в физическом мире близким. Они, в земном понимании, не скучают и не хотят вернуться. Они «видят» нас и часто помогают в сложных ситуациях, а постоянные рыдания родственников создают препятствия для этой энергетической связи. Ушедшие не тоскуют по оставшимся, потому что абсолютно уверены в том, что встреча в другом мире – это только вопрос времени. Они наблюдают, любят и надеются, что живущие родственники сохранят о них только самые теплые воспоминания и сами не будут сильно страдать.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог