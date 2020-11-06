Почему ретроградные планеты приносят больше пользы, чем проблем

Ретроградность (попятность) планеты в обиходе считается плохим показателем.

Чаще всего можно услышать, что на ретроградности невозможен никакой прогресс в делах, которые символизирует планета.

На ретроградной Венере исключено появление новых отношений, а на ретроградном Меркурии не получится никуда поехать. Так ли это? Давайте разберемся. Уверяем, после нашего разговора Вы станете относиться к периодам ретроградности лучше и даже ждать их!

В двух словах о том, что такое ретроградность. Конечно, на самом деле планета не начинает идти в обратную сторону. Это невозможно по астрономическим законам. Легче всего понять, что происходит, если представить Землю и планету в виде двух поездов. Пусть Земля будет зеленым поездом, а, например, Марс – красным. Какое-то время они идут рядом, но потом красный поезд начинает отставать или зеленый ускоряет ход. Пассажирам зеленого поезда при этом кажется, что они остаются на одном месте, а красный поезд едет назад. Это зрительная иллюзия. Так и планеты движутся неравномерно. Если смотреть с Земли (которая тоже вращается вокруг Солнца), то в какой-то момент покажется, что какая-либо планета замедляет движение и по отношению к Земле выглядит пятящейся – попятной. Хотя на самом деле продолжает идти вперед. Это происходит из-за разности в скоростях обращения вокруг нашего светила. Ретроградными могут быть все планеты, кроме Солнца и Луны.

Ретроградная планета сохраняет все свои астрологические функции. Меркурий продолжает отвечать за информацию, а Венера за чувства. Но их сила не может проявиться естественно. В делах планеты начинаются задержки. Это, конечно, не очень хорошо для тех, кто привык идти все время вперед. На ретро-Меркурии тормозится передача информации, откладывается подписание договоров, ломается бытовая техника и транспорт. В документы часто вкрадывается ошибка, да и сами важные бумаги теряются чаще, чем на прямом Меркурии.

На ретро-Венере сложно определиться с симпатиями и к людям, и к вещам. Поэтому не стоит начинать новые отношения и покупать красивые вещи: как только Венера пойдет прямо, вас может постичь разочарование.

Ретро-Марс возвращает старые конфликты и делает людей растерянными – они колеблются, не зная, куда приложить энергию.

Юпитер тормозит рост социального статуса и расширение любых проектов, а Сатурн расшатывает устоявшиеся системы. Поэтому они более заметны не в жизни одного человека, а в деятельности предприятий и организаций.

Высшие планеты – Уран, Нептун и Плутон – ощущаются намного слабей, это планеты глобального масштаба и не имеют значения для отдельного человека, группы людей или отдельного предприятия. Казалось бы, пока в перечисленных свойствах ретроградных планет мало хорошего. На самом деле это не так. Вы уже поняли, чего на ретроградных планетах делать не стоит. Давайте теперь посмотрим, а чем можно и нужно заниматься.

У каждого из нас в прошлом есть события, которые мы хотели бы исправить, и люди, которых хотелось бы вернуть. Ретроградные планеты дают такую возможность. На ретроградном Меркурии можно восстанавливать документы и искать бывших друзей. Часто в эти периоды в нашу жизнь снова входят люди из прошлого. Кроме того, можно вернуться к пропущенному учебному материалу – ретро-Меркурий даст на это время. Ретро-Венера часто возвращает нам нашу прошлую любовь. А ретро-Марс позволит вернуться к старой ссоре и вскрыть застарелый нарыв, навсегда избавившись от ощущения недоговоренности.

Ретроградная планета похожа на путешественника, вышедшего из дома и вдруг посреди дороги вспомнившего, что забыл дома нужную вещь. Он возвращается назад по уже знакомой дороге и не увидит за это время ничего нового, но зато он сделает много дел, которые не успел завершить, сделал небрежно или не заметил, идя вперед. Можно навестить давних друзей, живущих по пути, подобрать оброненный кем-то счастливый лотерейный билет, найти собственный паспорт, выпавший из кармана. Было бы очень печально, если бы все, с чем мы сталкивались когда-то, навсегда оставалось в прошлом! Ретроградные планеты дают нам шанс вернуть некоторые упущенные моменты. Кроме того, поскольку дорога путешественнику уже знакома, он может не разглядывать окрестности, а погрузиться в свои мысли. Ретроградные планеты позволяют разобраться в себе, в своих пристрастиях, планах, желаниях. В период ретроградности у многих начинается активная внутренняя жизнь по функциям планеты: на ретро-Меркурии человек анализирует свой багаж знаний, оценивает круг общения, на ретро-Венере он оценивает свои вкусы и привязанности, на ретро-Марсе хорошо думать, правильно ли распределяется энергия, туда ли человек прикладывает свои силы. Так что ретроградные планеты – это наши друзья и помощники. Они дают нам передохнуть от быстрого ритма современной жизни и помогают исправить прошлые ошибки.