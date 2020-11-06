Какими путями знаки зодиака добиваются своего

У каждого знака зодиака есть свой излюбленный способ добиваться своего.

Кто-то берет хитростью, а кто-то действует прямо. О том, как знаки зодиака достигают своих целей, читайте в этой статье.

Овен всегда знает, чего он хочет и всегда довольно резко и прямолинейно заявляет о своем намерении это взять. Неважно, нужные ему отношения с человеком или новая должность, Овен будет действовать импульсивно.

Телец берет измором. Он настолько терпелив, что будет просто спокойно ждать, пока мимо него не проплывет труп врага. Или то, что он хочет получить, не придет к нему в руки само.

Близнецы виртуозно используют свою коммуникабельность, они умеют найти тех, кто имеет то, что им нужно. Час – два разговора – и вот они уже получили желаемое!

Раки обычно выглядят как люди, которым ничего не нужно, но в этом как раз и заключается их основной метод. Пока вы думаете, что Рак тут просто посмотреть зашел, он незаметно берет то, что ему нужно, и уносит. Даже если это – ваше сердце.

Львы пускают в ход все свое обаяние, чтобы получить то, что им нужно. Они могут предстать в любом образе в зависимости от цели, и будьте уверены, они получат свое.

Девы берут скрупулезностью и четким планом, продуманном до мельчайшей детали. Может быть креативности в этом плане будет минимум, но зато сработает он со стопроцентной вероятностью.

Весы добиваются своего окольными путями, но только не прямой просьбой и не с помощью прямых действий. Они будут искать того, кто может доставить им желаемое, то есть их инструмент – обаяние.

Скорпионы пользуются своей эмоциональной силой и страстью, то есть они буквально притягивают то, что им нужно, в свою жизнь. Это поистине мистично.

Стрельцы очень деятельны и их желания всегда яркие. Стрельцы готовы много делать ради исполнения желаний, поэтому чем грандиознее цель, тем выше активность – все просто.

Козероги получают то, чего они хотят, благодаря умению составить верную стратегию достижения цели. Козерог плетет паутину в нужном месте, и желаемое просто в эту паутину попадает.

Водолеи обладают мощнейшей интуицией, которая приводит их к цели самым коротким путем. Надо только ее слушать.

Рыбам для достижения желаемого нужно долго и подробно представлять себе это желаемое. Визуализация – тот самый способ, который у Рыб работает лучше всего.

Дарья Лопушкова