Как прокачать эмоциональный интеллект и общаться с кем угодно о чем угодно

Новые технологии, настырные соцсети и карантин – с каждым днем в современном мире становится все труднее общаться.

И если обратить на себя внимание сейчас легко, то просто поговорить по душам, найти общий зык с новыми коллегами или укрепить романтические отношения – тяжелее. Психологи уверены, что эмоциональный интеллект – ключ к успеху во всех сферах жизни. Рассказываем, как развить его в любом возрасте и при любых обстоятельствах.

Эмоциональный интеллект стоит на пяти китах: самопознание, самоконтроль, эмпатия, мотивация, социальные навыки. И чтобы сформировать его, нам придется обратить внимание на каждый из них.

Самопознание

Очень важно не только оценивать все чувства, но и проживать их, не засовывая их подальше внутрь. Если с детства вы научились адекватно воспринимать гнев, печаль или радость, то во взрослой жизни вам будет куда легче достичь успеха в карьере, любви или общении с незнакомцами. Если же с принятием радость или горя у нас проблемы, стоит исправлять уже сейчас. Прежде всего тренируйте осознанность – фиксируйтесь на настоящем моменте, будьте здесь и сейчас, оценивайте. Заведите дневник – записывайте туда не только произошедшее с вами, но и свои эмоции, переживания. Узнайте у близких, кем они вас видят – так вы сможете посмотреть на себя со стороны и понять сильные и слабые стороны своей личности.

Самоконтроль

Управлять своими эмоциями не менее важно. Быстро справляясь со стрессом и отделяя эмоциональное от рационального, вы сможете принимать верные решения и избегать множества проблем. К счастью, развить его в себе куда легче – просто считайте до десяти. Еще один вариант – освободите голову от мыслей с помощью спорта.

Эмпатия

Эмоции оппонента тоже важны. Мы часто концентрируемся только на том, что происходит внутри нас, забывая, что у других внутри тоже целая Вселенная. Поэтому если вам сложно понять, какие эмоции испытывает другой человек, пора прокачать эмпатию. Больше слушайте и меньше говорите – именно так вы действительно услышите и поймете, что происходит в жизни вашего знакомого. Попытайтесь поставить себя на место другого человека – даже если вы совершенно не понимаете сторону и ценности партнера, это поможет вам почувствовать хотя бы малую часть того, что он переживает.

Мотивация

Внутренний стержень помогает не только акцентировать внимание на определенном деле, но и мотивирует вас развиваться, стремиться к большему и расти как личность. И если мы действительно чего-то хотим, мы можем сдвинуть даже горы. Казалось бы, а при чем тут общение? Если нам очень нужна помощь, мы сдвинемся с места и попросим ее у другого, если нужна поддержка – пойдем с разговорами к друзьям.

Социальные навыки

Социальные навыки – те намеки и предпосылки, что мы получаем от окружающих, и чем лучше мы расшифровываем их, тем легче нам общаться и понимать людей. Конечно, в этот момент мы должны думать только о том человеке, с которым общаемся, иначе магии не произойдет, и мы не уловим те тонкие сигналы, которые нам посылает его тело или разум. Поэтому главное тут – не разжигать конфликт, не доказывать свою точку зрение, а выслушать оппонента и расставить все точки над «i».