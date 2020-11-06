Какие запреты укрепляют брак

О счастливой и гармоничной семье мечтает, наверное, каждый. Но, как нам известно, далеко не всегда брак удается сохранить. Можно ли как-то на этот повлиять? Может быть, чего-то не стоит делать?

Нельзя приносить в союз двоих кого-то третьего. Если мысли одно из партнеров заняты кем-то другим – это будет ощущаться, одному все время будет казаться что здесь что-то не так и он конкурирует с кем-то невидимым и проигрывает ему (или ей). Отсюда много злости и раздражения. Поэтому нужно завершать «левые» отношения до вступления в брак, и делать это не только на физическом, но и на тонком плане – прощать обиды и отпускать всех бывших партнеров.

Чрезмерного влияния родственников лучше избегать. Это касается и физического присутствия в квартире, и присутствия незримого – в виде советов, звонков, мыслей из серии «а вот мама сказала», «а вот папа бы сделал по-другому». Почему так? Все просто: как бы ни любили родители своих детей – у них есть свое видение того, как будет правильно. И далеко не всегда это то, что подходит их детям. Советами они зачастую только ухудшают ситуацию и «подбрасывают дровишек» в костер. В итоге один из супругов может быть вынужден противостоять целой семье, и, не выдерживая, уходит.

Избегайте критики друг друга и вообще любых негативных слов и мыслей. Лучше акцентируйте внимание на том, что хорошо получается. Чем больше разрушительного думается и произносится, тем больше разрушений происходит на тонком плане. Поэтому если цель – сохранение брака, общение нужно наполнять хорошим, а прежде чем сказать о чем-то плохом, дать возможность друг другу остыть, подумать, отдохнуть, переосмыслить.

Откажитесь от разрушительной идеи изменить другого человека. Если вам кажется, что вступив в брак, вы будете «воспитывать» супруга или супругу, переделывать «под себя», вас ждет большое разочарование. Лучше хорошенько подумайте в начале пути – все ли вас устраивает, готовы ли вы мириться с какими-то особенностями предполагаемого партнера.

Диана Сабитова