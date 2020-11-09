Мужчины с какими именами изменяют чаще других

Некоторые мужчины проявляют больший интерес к противоположному полу, чем другие.

Мы выяснили, представители сильного пола с какими именами окунаются с головой в бесконечные романы и интриги.

Первым в списке идет Николай. Мужчины с этим именем скрывают свою дикую страсть к женщинам. По внешнему виду мало кто может догадаться, что они действительно могут влюбить в себя абсолютно любую особу. К счастью, Николаи способны разделять понятия физической близости и любви, поэтому измена — враждебное слово для их совести.

Второе место в списке поклонников женщин занял Денис. Любитель тусовок, безудержного веселья и праздников, Денис не знает никаких рамок. В связи с этим он постоянно изменяет, даже не задумываясь об этом и не раскаиваясь. Он легко привлечет любую даму за счет своего обаяния, веселья и артистизма.

Мужчины с именем Даниил очень азартны. Они способны завести роман из одного чувства жажды новых ощущений. Знакомствами с новыми девушками они одновременно снимают стресс и бросают вызов всему миру. К слову, несмотря на их необузданную страсть, Даниилы при этом очень ревнивы к своим женам.

На четвертой строчке расположился Степан, общительный и знающий подход к любой женщине. Ему достаточно трудно пересилить тягу к прекрасному полу из банального любопытства. Интересно, что мужчины с этим именем стремятся быстро обзавестись семьей. Однако хранить верность им не по зубам.

Последнее место занял Василий, отличающийся добродушностью и веселым нравом. Василий не способен отказать даме в помощи. Однако его услужливость порой подводит его самого. В своем стремлении всем нравиться он порой переходит все дозволенные границы. К слову, Василии могут играть на двух флангах: они могут заводить романы вне семьи, и внутри коллектива.