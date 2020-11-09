Астрологи рассказали, почему Близнецы всех раздражают

У всех людей есть свои плюсы и минусы. Это также относится к членам этого знака зодиака, то есть Близнецам.

Это правда, что они невероятно веселые и общительные, но через некоторое время их энергичный характер становится слишком жестким. Близнецов часто называют лицемерами, но их самый большой недостаток в том, что они очень нерешительны и непоследовательны. Они постоянно меняют свое мнение и всегда хотят быть правыми.

Все любят любопытных и разговорчивых Близнецов, которые могут адаптироваться к любой ситуации, но иногда действительно умеют сводить людей с ума. Итак, каковы худшие черты Близнецов? Стоит узнать больше…

Они очень нерешительны

Нельзя давать Близнецам выбирать, так как придется весь день ждать, пока они выберут простое свидание. Что бы они ни делали, они никогда не смогут решить! Они могут решить что-то, остановить и изменить свое решение через 10 минут. Стоит согласиться, что это очень раздражает!

Их неутомимость постоянно приводит к неприятностям

Прекрасно, когда люди хотят экспериментировать и сталкиваться с новыми проблемами, но Близнецы иногда действительно перебарщивают! Сама мысль о слове «рутина» выводит их из себя, и поэтому они постоянно ищут азарта. Но если они не будут осторожны, такое поведение может привести к большим неприятностям. Если человек проводит время с Близнецами, значит, ему уже доводилось проводить всю ночь с алкоголем и в чьей-то квартире, где он никого не знает. Иногда это может быть опасно, и Близнецам просто нужно научиться проводить черту!

Они не могут быть одни

Если кто-нибудь почувствует себя одиноким и понадобится кто-то для всплеска энергии, следует позвонить Близнецам! Но они никогда не поймут другого человека, если он скажете им, что хочет побыть один, чтобы «подзарядить свои батарейки». Близнецы ненавидят одиночество. Они хотят, чтобы их окружали люди 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Но не все разделяют одинаковое мнение, поэтому многие считают Близнецов крутыми.

Они очень напряжены

Близнецы часто бывают очень нервными и напряженными. Это связано с их высокими ожиданиями, но также и с неспособностью принять решение. Когда Близнецы тревожатся, близкий человек почувствует то же самое. Если кто-то оказался в такой ситуации, лучше оставить их в покое, иначе можно пострадать.