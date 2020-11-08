Достаем звезду с неба — любовный гороскоп на 8 ноября

Сегодня стоит делать для своей второй половинки все, что может ее порадовать.

Овен ‌‌

Не исключено, что Овнам в этот день будет непросто выбрать между стабильностью отношений со своей пассией или давно назревшими переменами. Если вы пока не встретили свою любовь, постарайтесь в этом вопросе избежать давления со стороны друзей.

Телец

Звезды подсказывают Тельцам, что уверенность в своих силах в этот день – залог удачного разрешения проблемной ситуации с объектом вашей страсти. Одинокие Тельцы с легкостью добьются благосклонности сразу нескольких представителя противоположного пола.

Близнецы

В этот день многих Близнецов ждут интересные предложения. При принятии решения, возможно, у вас появится желание руководствоваться интересами любимого человека больше, чем своими собственными. Если вы пока одиноки, звезды обещают вам незабываемую встречу.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам желательно не упустить уникальный шанс и извлечь из него максимум выгоды для улучшения отношений с объектом вашей симпатии. Если вы пока не встретили свою любовь, постарайтесь не откладывать встречу с человеком, который может помочь вам в устройстве личной жизни.

Лев ‌‌

Не исключено, что Львы почувствуют тягу к развлечениям в ущерб отношениям с любимым человеком. Постарайтесь найти золотую середину между долгом и свободой. Если вы пока одиноки, то в этот день велика вероятность влюбленности с первого взгляда.

Дева ‌‌

Возможно, в своем воображении вы видите проблемы серьезнее, чем они есть на самом деле. Попробуйте реальнее смотреть на вещи, и вы поймете, что в состоянии справиться с ситуацией. Одиноким Девам звезды советуют сделать первый шаг к осуществлению своей мечты.

Весы ‌‌

Для Весов этот день может быть эмоционально нестабильным и напряженным. Если любимый человек проявляет не самые лучшие свои черты, постарайтесь действовать терпеливо и мягко. Одиноким Весам сегодня желательно ярко проявить себя в общении с противоположным полом.

Скорпион

Если ваша вторая половинка захочет чудес, не скупитесь на обещания достать звезду с неба. Сегодня вы оба настроены на игривый лад и готовы дать волю воображению. Одинокие Скорпионы решатся на нестандартные действия в отношении устройства личной жизни.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам в этот день провести досуг с любимым человеком более активно, чем обычно. Физическая нагрузка в фитнес-клубе или светское мероприятие – главное, не сидите дома. Если вы пока одиноки, дайте себе время разобраться с прошлыми обидами.

Козерог

Для Козерогов в этот день велика вероятность целиком довериться советам любимого человека в решении важного для вас обоих вопроса. Эта тактика приведет к неожиданным, но благоприятным результатам. Одинокие Козероги сегодня склонны выжидать, а не действовать.

Водолей

В этот день характер любимого человека может раскрыться перед вами совершенно по-новому. Удивит это или порадует – зависит от вашей точки зрения. Одинокие Водолеи не разочаруются, если активнее проявят инициативу в своем ближайшем окружении.

Рыбы ‌‌

Звезды подсказывают, что в этот день вас могут переполнять яркие чувства ко второй половинке. Это принесет долгожданные перемены в личной жизни, в самую лучшую сторону. У одиноких Рыб появится шанс наладить отношения с человеком, который вам давно симпатизирует.