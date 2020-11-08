Бежим подальше от скуки — гороскоп на 8 ноября

23-24 лунные сутки. Сегодня станет ровнее ментальный и эмоциональный фон событий.

Квадрат Луны и Солнца создаст проблемы, если полагаться лишь на личный ресурс, например, на свой талант. От чрезмерной концентрации на себе избавят аспекты Луны во Льве, ориентирующие на живое, приятное и веселое общение. Например, секстиль Луны к Меркурию поможет поддерживать светские беседы и обмениваться комплиментами. Сложные, серьезные и скучные темы лучше не затрагивать. Хорошо обсуждать праздники, подарки, игры, креатив, спорт, учебу, рекламные тонкости. Делами, требующими энергозатрат, лучше заняться в первой половине дня.

Овен ‌‌

Сегодня звезды дают Овнам простор для игр и творчества. День благоприятен для любовных инициатив, занятий спортом и танцами, игр и промоакций. Взаимная симпатия или общее хобби помогут возобновить переговоры. Если вы хотите примирения после ссоры или надеетесь сохранить отношения на будущее, старайтесь быстрее откликаться на предложения, пользоваться любым шансом объясниться или договориться.

Телец

Тельцов этот день стимулирует на обновления и креатив, пробуждает в них творческие задатки или спортивный азарт. Он подходит для развлечений, приема гостей, игр с детьми, для обустройства и украшения жилья. В доме и на прилегающих территориях приветствуются яркие краски и хорошее освещение. Важно соблюдать свою меру: увлеченность и веселье поднимут ваш дух, но могут отнять много физических сил.

Близнецы

Близнецы проведут день на позитивной волне, благодаря внешней атмосфере или собственному настрою. Вчерашний сюрприз обернется хорошей стороной, новшества не разочаруют, приключения завершатся благополучно. Приятные впечатления оставит разговор или встреча. Удачный ход событий станет для вас лучшим лекарством в случае некритичных недомоганий. Все мелкие удачные идеи желательно реализовывать сразу.

Рак ‌‌

Ракам этот день обещает приятный шоппинг, неплохие покупки, удачу в мелких сделках, а также нескучное деловое общение. Возможен разговор о личном или семейном бюджете, совместных тратах или приобретениях вскладчину. Несмотря на позитивный общий фон этих суток, звезды советуют вам ограничиться лишь небольшими насущными расходами: красивыми мелочами в дом, продуктами питания или детскими нуждами.

Лев ‌‌

Для Львов это изначально приятный день. Крупные успехи маловероятны, зато вас порадует сумма мелких удач. Вы сможете поговорить о том, что вас волнует в моменте, получить от собеседника отклик или совет. У вас будет достаточно сил для активного образа жизни. Небольшие поправки в этот прогноз внесет ваше самочувствие, ментальный и эмоциональный настрой, психологическая и бытовая атмосфера в семье.

Дева ‌‌

Сегодня звезды не рекомендуют Девам действовать напрямую. Если позволяют условия, лучше подстроиться под людей или обстоятельства: поддержать веселый разговор, принять участие в общей небольшой авантюре, разделить игру с детьми или популярное хобби с коллегами. Атмосфера игры и веселья не помешает вам походя обсудить несколько животрепещущих тем и принять ряд насущных мер по выходу из кризиса.

Весы ‌‌

Весам стоит использовать внешние декорации этого дня для разыгрывания своей собственной пьесы (особенно, если в разгаре заключительный акт и уже близка развязка). В ходе флирта, популярных развлечений, обсуждения модных трендов и актуальных новостей у вас есть шанс озвучить свое окончательное мнение о чем-то важном. При необходимости, вы можете в ненавязчивой шутливой форме выставить ультиматум.

Скорпион

Сегодня в интересах Скорпионов поддержать целевые контакты. Желательно демонстрировать дипломатичность, чувство юмора и готовность делиться (особенно, работой или информацией). Партнерские и клиентские связи этого дня - прообраз вашей группы поддержки в будущем. Индивидуализм, наоборот, не гарантирует успеха: есть риск остаться «за бортом» даже при наличии харизмы, таланта и королевских амбиций.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют посвятить эти сутки расширению своего кругозора и поддержке связей, включая зарубежные. Не беда, если в данный момент угол обзора покажется узким, а списк контактов скромным: в ближайшем будущем ваши возможности станут шире. Этот день позволяет общаться с единомышленниками и партнерами, минуя давнюю «точку раздора» - например, политические или экономические разногласия.

Козерог

Обстановка этих суток приглашает Козерогов мыслить смело и творчески. Яркие мыслеобразы предпочтительнее черно-белых шаблонов. Возможно, вам поможет в этом общение с детьми или креативными личностями. В общении сегодня приветствуется чувство юмора (иногда черного), живая и остроумная речь. Даже в официальных ситуациях уместны шутки, комплименты и любезности, если они не выходят за рамки этикета.

Водолей

Сегодня звезды помогут Водолеям выйти на безопасный гармоничный стиль общения, сделать любой разговор спокойнее. В рискованных диалогах удастся удержаться на грани приличий. Можно продвинуться в сфере любовной дипломатии, обучения, делового и творческого сотрудничества. Станет комфортнее общение на иностранном языке. Но не рекомендуются официальные собеседования, например, по поводу новой работы.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам поддерживать общение с коллегами, клиентами и персоналом. Общительность поможет решать «детские» вопросы, обсуждать темы, связанные с медицинской поддержкой, праздниками, играми, подарками, сферой услуг. Также, это хорошее время для взаимодействия с творческими личностями. Собственное мнение в эти сутки не стоит высказывать всерьез, лучше подать его в шуточном тоне.