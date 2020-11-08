Набираемся терпения — финансовый гороскоп на 8 ноября

Многое не будет получаться с первого раза, а клиенты и партнеры будут настроены капризничать.

Овен ‌‌

У Овнов этот день складывается напряженно. Основная проблемная тема может быть связана с отношениями с коллегами. Постарайтесь воздерживаться от высказывания критических замечаний в адрес коллег, даже если видите, что они допускают ошибки и просчеты. В этом случае вы обезопасите себя от их ответной критики. Держитесь подальше от всевозможных интриг, берегите свою репутацию.

Телец

У Тельцов этот день может быть связан с неожиданными событиями, которые могут нарушить размеренный ритм жизни. Прежде всего, следует воздерживаться от расходования финансовых ресурсов. Тем, кто занимается финансовыми спекуляциями, грозят крупные убытки. Основное правило поведения на этот день – не делать того, что могло бы увеличить риск финансовых потерь.

Близнецы

Близнецам в этот день звезды советуют сосредоточиться на текущих делах и спокойно выполнять свои обязанности. Вокруг вас может быть много препятствий. Труднее всего придется тем, у кого запланировано завершить и сдать работу, составив соответствующий отчет. Начальство будет вами недовольно. Также это не лучший день для сдачи экзаменов по переаттестации.

Рак ‌‌

Ракам, проходящим профессиональное обучение, в этот день трудно будет сосредоточить внимание. Вас могут отвлекать интенсивные отношения с другими людьми. Возможно, произойдет какая-то конфликтная ситуация, в которую вы будете эмоционально вовлечены. Этот особенно относится к видам деятельности, связанным с частыми поездками, контактами, оформлением документов, торговлей и консультациями.

Лев ‌‌

У Львов сегодняшний день может быть связан с нестабильной финансовой ситуацией. Если вы работаете временно в небольшой организации, то вам могут задержать выплату материального вознаграждения. Либо вы получите зарплату в значительно меньшем размере, чем предполагали. Так или иначе, но тема денег будет заставлять вас напрягаться и нервничать.

Дева ‌‌

Основная проблема Дев в этот день может быть связана с повышенной эмоциональностью. Вы будете склонны остро реагировать на любые препятствия, которые будут встречаться на вашем пути. И это будет мешать выполнять профессиональные обязанности. Возможно нарушение делового взаимодействия. Причем будет присутствовать тенденция к раздуванию конфликта из-за мелочей.

Весы ‌‌

Весам в этот день звезды советуют уклоняться от предложений неофициальной дополнительной подработки. Возможно, вам предложат двойную или тройную оплату за труд во внеурочное время, однако на самом деле все получится не так, как вам обещают. Рекомендуется сосредоточить внимание на практической деятельности, направленной на совершенствование профессионального мастерства.

Скорпион

Скорпионам, находящимся в служебных командировках, в этот день выстраивать деловое взаимодействие с коллегами. Ваше внимание могут отвлекать от действительно важных и серьезных вопросов. В профессии и карьере следует сохранять выдержку и спокойствие несмотря ни на какие происшествия. Только от вас самих сейчас зависит успех в делах.

Стрелец

У Стрельцов этот день может стать критическим днем в карьере. Если у вас в последнее время были напряженные отношения с начальством, то сегодня это может вылиться в открытый конфликт с самыми неприятными последствиями для вас. Старайтесь сохранить контроль над своими эмоциями, иначе на повестку дня может стать вопрос о вашем увольнении.

Козерог

К Козерогам в этот день могут предъявить повышенные требования. Проблема в том, что уровень вашей квалификации может быть подвергнут тестированию, проверке. В целом этот день этот день может быть связан с нанесением ущерба вашей деловой репутации в качестве работника. Постарайтесь не отклоняться от плана работы – это поможет вам сохранить стабильность.

Водолей

Водолеям в этот день следует проявить твердость и выдержку, несмотря на множество дестабилизирующих факторов. Возможно, с самого начала этого дня вы вынуждены будете вносить коррективы в план своей работы. Но в главном стратегическом направлении старайтесь не отступать от задуманного и методично продолжать действовать.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют быть предельно внимательными при выполнении работы, связанной с обслуживанием клиентов. Сегодня чаще, чем в любой другой день вам будут попадаться излишне эмоциональные и капризные клиенты, склонные к завышенным требованиям. Поэтому вам будет гораздо труднее угодить запросам клиентов.