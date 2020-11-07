Астролог рассказал, какие планеты запустили революцию в 1917 году

Когда биофизик Александр Чижевский обнаружил корреляцию между солнечной активностью и войнами и революциями, то сразу попал в неблагонадёжные списки.

Время было неспокойное, и руководство пресекало любые отклонения от партийной линии, согласно которой революция была продуктом деятельности свободной воли народа, сбросившего мрачные оковы монархии. «Какое ещё Солнце? А может Чижевский вообще имеет ввиду какие-то невидимые лучи», - критиковали его оппоненты. Ну что ж, старый спор можно дополнить свежими фактами. Оказывается, в августе 1917 года, за несколько месяцев до вспышки революционной активности в России, на небе состоялось так называемое соединение Плутона и Нептуна по склонению, такое бывает, когда эти планеты оказываются на точном равном расстоянии от небесного экватора.

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Изучение циклов этих планет показывает, что, во-первых, такое соединение довольно редкое, подобное соединение в северном полушарии наблюдалось в 1721 году. Во-вторых, Плутон и Нептун были замечены мной в делах, касающихся распространения различного рода эпидемий. В 1720-1722 годах, например, в Европе случилась «марсельская чума» унесшая около 100 000 жизней и приведшая, кстати говоря, к массовому карантину всех кораблей Франции – им был запрещён проход в иностранные порты. В том же 1721 году оспа напала на США, население покинуло город Бостон. Во время этой эпидемии впервые была использована вакцинация из гноя больных.

Вернемся в революционное российское время: Ленин и его соратники по партии успешно возглавили, как сейчас сказали бы – протесты и взяли власть в стране. Одновременно с этими событиями мир в периоде 1916-1921 годах переживает сразу несколько массовых эпидемий — сыпной тиф в России забирает 3 миллиона человек, полиомиелит в США – около 30 тысяч людей (в это время заболевает полиомиелитом будущий президент США Франклин Рузвельт), и наконец, король бала – эпидемия испанского гриппа – косит около 50-100 миллионов людей.

С точки зрения астрологии уместно и допустимо сравнить распространение инфекций на физическом уровне с распространением «психического вируса», когда некие полуспящие идеи вдруг овладевают миллионами сознаний людей настолько, что они готовы жертвовать собой ради претворения этих идей в жизнь. Эпидемии сыпного тифа, испанки и американского полиомиелита обусловлены той же самой волной времени, и они имеют общие корни с революцией в России.

Руслан Суси