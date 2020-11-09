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Володина: «В 2021 году у каждого получится завести семью»

Вечерняя Москва2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Астролог Василиса Володина дала рекомендации для пар, которые долгое время не могут зачать ребенка.

По словам астролога, периодически на небе возникают благоприятные конфигурации планет, которые увеличивают плодовитость и возможность зачатия. Такие периоды — общие для всех, соответственно, рекомендацией можно воспользоваться вне зависимости от личного гороскопа.

Следующим таким периодом в 2021 году станет транзит дарующей плодородность во всех смыслах этого слова планеты Юпитер по знаку Рыб. Это случится в конце мая 2021 года. Планета пробудет в знаке 2,5 месяца.

Наиболее благоприятные даты этого периода: 15 и 24 мая, 1, 12, 20, 22 и 28 июня, 8, 17 и 26 июля 2021 года.

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