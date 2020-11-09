7 старинных имен, которые не стоит давать девочкам

Сейчас пошла мода на старинные имена для детей. Но надо думать не только о том, ка ребенок будет жить с этим именем, но и значение имени. Ведь говорят, что имя – это судьба…

Варвара

По легенде, древние римляне называли варварами иноземцев; им казалось, что те только и говорят: «варварвар». Отсюда и пошло имя Варвара: иноземка, а в некоторых значениях – дикая, нецивилизованная иноземка.

Римма и Инна

Христиане редко дают дочерям эти имена, потому что они – мужские! Да, вот такие странные мужские имена! Но факт остается фактом: это были двое мужчин, мучеников за веру. А вот почему эти имена стали женскими – загадка.

Ксения и Алина

Эти два имени означают одно: гостья. Но в некоторых вариантах древних языков «гостья» приравнивается к «чужой». Стоит ли с рождения знать, что дочь станет чужой?

Клавдия

Именем Клавдия девочек сейчас почти не называют, несмотря на его благородное древнеримское происхождение. И правильно: с древнеримского оно переводится как «хромая».

Олеся

Неоднозначно и последнее имя из списка: Олеся. В переводе со старославянского оно означает «девушка из леса». Вроде бы и ничего такого, а с другой стороны, по славянским преданиям в лесу водились всякие духи…