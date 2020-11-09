Как очаровать мужчину-Овна

Мужчина-Овен обладает непростым характером. Он стремится к идеалу во всем – от гардероба до спутницы.

Поэтому женщина, решившая завоевать внимание Овна, должна соответствовать его представлениям о спутнице.

Она должна знать правила этикета и выполнять их всегда, в том числе и в домашней обстановке. Обязана постоянно следить за собой: только ухоженная и элегантно одетая женщина, интеллектуально развитая и яркая, способна вызвать интерес Овна. Покорить мужчину-Овна сможет женственная, но в то же время страстная, таящая загадку натура.

Для того чтобы покорить строптивого Овна, нужно проявлять активность в общении и показывать независимость своих суждений и интересов. Полностью растворившись в избраннике, претендентка на сердце мужчины потеряет его. Самодостаточная женщина-загадка непременно вызовет интерес. Покорить и пленить можно, поддерживая интерес к себе, проявляя внимание к его проектам, восхищаясь поступками и обязательно восхваляя.Сумев обратить внимание мужчины-Овна, нужно знать, что долгих раздумий и ухаживаний не будет. Он достаточно прямолинеен в высказываниях и желаниях. Такого мужчину сложно завоевать, но удержать еще сложнее. Принимая сложные решения, необходимо доверять Овну, незаметно подводя к нужному действию. Мужчина должен быть уверен, что инициатива исходит от него.

Для того чтобы удержать Овна, нужно быть ласковой и нежной. Ни в коем случае нельзя провоцировать ревность, способствовать возникновению негативных реакций мужчины. Если это случится, пара сделает первый шаг на пути к разрыву отношений.

В женщине мужчина-Овен хочет видеть прекрасную хозяйку и идеальную мать. Это то, что поможет мечту о свадьбе с ним воплотить в реальность. Нужно обращать внимание на потребности и индивидуальные запросы Овна.

Нужно запомнить простые правила общения с мужем-Овном:

1. нельзя критиковать, в противном случае он будет искать поддержку в другом месте;

2. пытаться занять место лидера в семье. Нужно подчеркивать, что главный – Овен;

3. нельзя заставлять Овна ревновать, это не прощается;

4. нужно уважать личное пространство, интересы.

Угомонить вспыльчивого Овна, представителя огненной стихии, можно теплотой, взаимопониманием и любовью.