Не бойтесь рисковать — финансовый гороскоп на 9 ноября

Сегодня стоит смелее предлагать свои мысли и проекты начальству, соглашаться на предложения.

Овен ‌‌

У Овнов сегодняшний день может быть связан с успехами в профессиональной деятельности. Вы сможете подтвердить высокий уровень квалификации. Также это хороший день для делового партнерского сотрудничества и выполнения индивидуальных клиентских услуг. Ваш труд может быть высоко оценен и уровень доходов повысится. Вы сможете более полно использовать ресурсы других людей в своих интересах.

Телец

Тельцам в этот день следует делать ставку на улучшение отношений с коллегами. Даже если с кем-то из коллег вы находились в последнее время в крайне напряженных отношениях, тем не менее, это не помешает вам найти пути к примирению. Если вы собираетесь поменять работу, то сегодня хороший день для прохождения собеседования с потенциальным работодателем.

Близнецы

Близнецам в этот день удастся добиться многого в деле совершенствования стиля и методов работы. Не бойтесь экспериментировать, тестируя новые подходы. Ваша сила сейчас – в творческом подходе к любому делу. Успешно пойдут дела у тех, кто имеет свободный график работы. День хорош и для закрепления полученных знаний в ходе практических занятий.

Рак ‌‌

Ракам в этот день следует жить под девизом: «не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Ставьте перед собой серьезные масштабные задачи на этот день и непременно доводите начатые дела до конца. В конце дня вы сами удивитесь, сколь много успели сделать. Преуспевают те, кто специализируется на услугах в коммунальном и городском хозяйстве, занимается ремонтом и строительством.

Лев ‌‌

Львам необходимо сосредоточиться на умственном труде. Ваш интеллект может быть сегодня особенно активным и восприимчивым. Кроме того, вы сможете легко находить контакт с другими людьми, в том числе из других стран и регионов. В профессиональной работе этот день связан с укреплением деловых связей. Особенно успешно поработают офисные служащие.

Дева ‌‌

Девам в этот день удастся приумножить свои материальные ресурсы. И главный источник этому – окружающие вас люди. Только за счет включения других людей в сферу своих экономических интересов вы получите прибавку к доходам и сможете успешнее решать свои профессиональные задачи. Успешно поработают те, кто занимается торговой и посреднической деятельностью.

Весы ‌‌

Весы сегодня прекрасно будут отдавать себе отчет относительно последствий тех или иных своих инициатив. Для вас может быть характерен чисто практический подход и успех дня может оцениваться тем, сколько денег вам удастся заработать. Такая ориентация на материальные ценности позволит добиться успеха в карьере и профессии. Также можно заниматься самообразованием.

Скорпион

Скорпионам в этот день предстоит работать в условиях, связанных с ограничениями. Однако эти ограничения нисколько не помешают вам качественно выполнить ту работу, которая от вас требуется. Наиболее оптимальный стиль в работе связан с умением комбинировать инициативное поведение с ответами на поступающие извне запросы. Старайтесь подходить к делам более углубленно, пытайтесь докопаться до причин тех или иных проблем.

Стрелец

У Стрельцов в этот день появится возможность вырваться из куга ограничивающих обстоятельств и начать действовать в свободном режиме. Если раньше вы чувствовали, что вам не хватает свободы рук для проявления своих профессиональных способностей, то сейчас такая возможность вам может быть предоставлена. Это хорошее время для установления доверительных отношений с начальством.

Козерог

У Козерогов этот день может быть связан с осуществлением многого из того, о чем вы мечтали. Этот день даст вам исполнение некоторых заветных желаний в карьере. Причем с вашей стороны не потребуется предпринимать каких-то особых действий и инициатив. Возможно, вам предложат занять более высокую должность. И вам останется только определиться, принять это предложение или отвергнуть.

Водолей

У Водолеев в этот день может повыситься профессиональный статус в результате прохождения аттестации или защиты диссертации на получение ученой степени. Так или иначе, но ваша карьера может быть напрямую иметь отношение к тому уровню профессиональных знаний, которым вы владеете. Также это хорошее время для повышения вашего авторитета в профессиональных кругах.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день рекомендуется активнее вступать в деловое взаимодействие и не бояться рисковать. Увеличится уровень доходов тех, кто работает в сфере услуг, связан с партнерскими обязательствами или занимается финансовой деятельностью в кредитно-денежных и страховых организациях. Можно делать публичные заявления и проводить рекламные мероприятия.