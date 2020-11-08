Прошлое не отпускает — гороскоп на 9 ноября

24 лунные сутки. Сегодня может быть трудно включиться в повседневный рабочий режим, заняться обязательной рутиной, выполнением долга и наведением порядка.

Не исключено, что это случится лишь к концу дня, благодаря вступлению Луны в практичный знак Девы. Пока не настанет вечер, сохранится искушение жить вчерашним днем и муссировать детали минувшего уик-энда (особенно, подробности отношений). Уточненный секстиль Луны к Меркурию в этот день помогает получить дополнительные сведения из знакомых источников, но не дает выйти на новые каналы информации. Не удастся радикально сменить стиль беседы или образ мысли.

Овен ‌‌

Овнам не стоит откладывать встречи и дискуссии на вечер. Затевать разговор с нуля нежелательно, лучше заниматься уточнениями (например, поправками к договору) или обсуждать итоги прошедшего уик-энда. Не стоит медлить с отправкой предложений, подтверждений, личных писем. В конце дня самое время вспомнить о рутинных обязанностях: позаботиться о здоровье, составить план работ, пересмотреть бюджет.

Телец

Утром и днем Тельцам придется играть по чужим правилам. Многие Тельцы будут вынуждены продлить режим выходного дня, уделить дополнительное время детям, дому или семье. К концу дня вы вернетесь к более естественному ритму жизни, работы или творчества, точнее оцените свои возможности, ресурсы своих подопечных и ситуацию в целом. Если накануне вы увлеклись и поторопились, то осознаете свои ошибки.

Близнецы

Утром мысли Близнецов будет занимать день вчерашний. Многие Близнецы не выбросят его из головы вплоть до вечера, продолжат обсуждать минувший уик-энд, искать информацию, обрабатывать свежие фото или записывать заметки. Но к концу дня даже они будут вынуждены сменить круг общения или сферу интересов. Возможно, придется вернуться домой, вспомнить про здоровье, служебный график или семейный долг.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам отложить решения на вечер, и неспроста. Утром и днем не стоит идти на поводу у рекламы, популярных мнений и случайных советов: в них не будут учтены ваши интересы. Вы можете связаться не с теми людьми или купить вещь, которая вам не подходит. В конце дня ваша точка зрения (или позиция друзей) сменится на более прозорливую и здравую, либо станет надежнее окружение.

Лев ‌‌

Пока не настал вечер, Львы могут отталкиваться от своего настроения, самочувствия и интересов. Для многих Львов останутся важны информированность и общение. Не стоит откладывать завершение беседы, поиск дополнительных сведений. В конце дня на первый план выйдут практические вопросы: качество вещей, цена лекарств, стоимость услуг. Можно найти полезное применение авансу или сэкономленным средствам.

Дева ‌‌

Основную часть дня Девы проведут в режиме подстройки, под влиянием окружения. Дополнительные переговоры мало что изменят. Если вы свободны от внешних влияний, это подходящее время для уединенных раздумий и подведения итогов, но выводы стоит делать не ранее вечера. В конце дня ситуация начнет больше отвечать вашим нуждам, лучше заработает интуиция, ваш взгляд на прошлое станет более объективным.

Весы ‌‌

Сегодня Весы заинтересованы в общении, но завязывать контакты с нуля или начинать новые дискуссии им не стоит. Лучше не разбрасываться идеями, ценить время и доводить до конца наиболее важные разговоры. Желательно сделать это до вечера: в конце дня изменится обстановка, пропадет собеседник или иссякнет красноречие. Возможно, остаток дня вы проведете дома, в учреждении или вынужденном уединении.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит делать ставку на красноречие и артистизм, если их цель - прочный успех. Вспышки остроумия и яркий имидж произведут кратковременное впечатление на нужную вам публику, но истинного понимания и признания вы можете так и не найти. В конце дня полезно взглянуть на ситуацию с точки зрения логики и применить к ней проверенную систему оценок: обнаружится много важных деталей.

Стрелец

Первую половину этого дня Стрельцам лучше посвятить общению. Новые откровения и крупные находки маловероятны, однако вы можете успеть поговорить со своими единомышленниками о чем-то важном - например, об отдельных деталях совместного будущего, которое уже не за горами. Вечером вам лучше стать прагматиком, сделать акцент на здоровье, дисциплине, долге, карьере, итогах или стратегических целях.

Козерог

Утром и днем Козероги могут позволить себе отступление от личных правил, посвятить дополнительное время творчеству, эксперименту. При этом лучше остаться на связи с людьми, способными дать информацию по важным вопросам, например, карьерным. Если вы увлеклись и заигрались, вечер напомнит о чувстве собственного достоинства, о ваших старых принципах и вернет уверенность в себе, если вы ее утратили.

Водолей

Первая половина дня позволяет Водолеям продлить приятную беседу. Будет время обсудить детали и красиво завершить диалог. Возможно, инициатива будет исходить от собеседника: в этом случае, вам не стоит отказываться от предложения еще немного пообщаться. На вечер лучше не планировать развлекательные мероприятия. В список приоритетов попадут серьезные темы: здоровье, карьера, гарантия безопасности.

Рыбы ‌‌

Утром и днем Рыбам предстоит играть по правилам окружающей среды. Звезды советуют не уклоняться от мини-задач по подстройке и адаптации: вскоре их станет больше. Сегодня хорошо отрабатывать на мелочах свой артистизм, чувство юмора и навыки социализации. Поле для практики может дать разговор с коллегой, врачом, служащим учреждения. Общение с давним партнером, верным другом лучше отложить на вечер.