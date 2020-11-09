Громко признавайтесь в чувствах — любовный гороскоп на 9 ноября

Сегодня вам стоит во все горло кричать о любви и смело признаваться в чувствах.

Овен ‌‌

Не исключено, что некая кризисная ситуация может на некоторое время лишить вас веры в себя. Однако ваш любимый человек вовремя окажет поддержку, что поможет пережить неприятный момент. Одинокие Овны готовы потратить много сил для устройства личной жизни.

Телец

Сегодня вы будете точно знать, что больше не собираетесь попадать в двусмысленную ситуацию. Этому поможет откровенный разговор с любимым человеком. Одиноким Тельцам понадобиться постороннее вмешательство, чтобы разобраться в своих романтических предпочтениях.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам в этот день особенно тщательно оградить личную жизнь от вмешательства посторонних, даже если это происходит из благих побуждений. Если вы пока одиноки, имеет смысл уточнить правильно ли вы поняли друг друга с потенциальным избранником.

Рак ‌‌

Если в этот день ваше внимание полностью направлено на любимого человека, прислушайтесь к совету звезд не забывать и о себе. Уделите себе время и побалуйте себя чем-то приятным. Одинокие Раки неожиданно для себя могут оказаться в чьей-то романтической влюбленности.

Лев ‌‌

Вполне возможно, что ваше сегодняшнее поведение нельзя назвать логичным. Впрочем, доверяя голосу сердца, вы поступите по-настоящему мудро и дальновидно. Одинокие Львы оценят знаки внимания со стороны противоположного пола настолько, что задумаются о начале отношений.

Дева ‌‌

Если в этот день у некоторых Дев появится искушение прибегнуть к обману, чтобы нормализовать ситуацию, звезды советуют удержаться от этого. Открытый разговор с партнером будет намного эффективнее. Одинокие Девы сегодня особенно чувствительны к комплиментам.

Весы ‌‌

Не исключено, что в этот день некоторые Весы будут склонны смотреть на любимого человека через розовые очки. Что ж, немного романтики не повредит, однако, постарайтесь не терять связи с реальностью. Одинокие Весы решатся на эксперименты в области новых знакомств.

Скорпион

Возможно, что в любимом человеке сегодня вы склонны видеть больше недостатков, нежели достоинств. Однако постарайтесь не торопиться с выводами, так как они могут быть ошибочными. Для одиноких Скорпионов сегодня удачный день для того, чтобы очаровать новое общество.

Стрелец

Звезды подсказывают, что у некоторых Стрельцов в этот день может появиться непреодолимое желание переступить через некую черту в отношениях с любимым человеком и этим попытаться их изменить к лучшему. Одинокие Стрельцы слишком торопятся с развитием событий.

Козерог

Сегодня наиболее благоприятный день для того, чтобы исполнить заветное желание любимого человека. Постарайтесь не упускать возможность осчастливить партнера. Одиноким Козерогам звезды советуют забыть о любовных авантюрах, так как это не в вашем характере.

Водолей

Не старайтесь в этот день избегать ошибок, они покажут вам проблемы в вашей паре. Исправлять последствия будет проще, если вы разделите ответственность за них поровну. Одиноким Водолеям придется вернуться к незавершенным ранее отношениям для того, чтобы поставить, наконец, в них точку.

Рыбы ‌‌

Звезды рекомендуют Рыбам в этот день не стесняться проявить свои нежные чувства к любимому человеку во всей полноте. Ведь любовь как вино: чем дольше хранится, тем крепче становится. Если вы пока одиноки, прогулка в парке или за городом настроит вас на романтический лад.