Психолог рассказала, как уснуть быстро

На плохой режим сна современного человека может воздействовать множество факторов.

Например, тревожность и ускоренный ритм жизни, но существуют способы, которые помогут выспаться. Заместитель главврача отделения клинической психологии Пекинской больницы Шин Хуэй отметила, что подъем не позднее семи утра и раннее засыпание могут стать полезной привычкой, которая наладит сон.

«Если вы будете твердо придерживаться этого режима какое-то время, то вы сможете создать здоровый распорядок работы и отдыха», — сказала эксперт.

Она также подчеркнула, что стоит отказаться от гаджетов перед сном, так как свет от экрана затрудняет синтез мелатонина — гормона сна. Для быстрого засыпания специалист порекомендовала отказаться от кофе и крепкого чая.

Также полезны будут водные процедуры перед сном, например, горячая ванна. Чтение книг и упражнения для дыхания не будут лишними.