Экстрасенс объяснила неадекватные поступки Бритни Спирс

Ясновидящая уверена, что исполнительница находится в состоянии глубочайшего одиночества.

По словам медиума, исполнительница сильно подавлена и страдает от депрессии.

«Она не может открыто сказать о свих проблемах, поэтому ее организм запустил защитную реакцию», — заявила Миронова.

Экстрасенс пояснила, что для выхода из столь тяжелого нарушения психики Бритни Спирс необходимо принимать специальные медицинские препараты, обладающие свойством угнетения ЦНС. Подобное лечение часто вызывает неожиданные и странные порывы, чем и можно объяснить поведение поп-дивы.

Поклонники звезды в последнее время сильно обеспокоены ее состоянием. Они переживают за психическое здоровье Бритни Спирс, отмечая неадекватное поведение знаменитости в соцсетях.