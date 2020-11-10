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Экстрасенс объяснила неадекватные поступки Бритни Спирс

Слово и Дело1 час назад
Фото: @britneyspears

Ясновидящая уверена, что исполнительница находится в состоянии глубочайшего одиночества.

По словам медиума, исполнительница сильно подавлена и страдает от депрессии.

«Она не может открыто сказать о свих проблемах, поэтому ее организм запустил защитную реакцию», — заявила Миронова.

Экстрасенс пояснила, что для выхода из столь тяжелого нарушения психики Бритни Спирс необходимо принимать специальные медицинские препараты, обладающие свойством угнетения ЦНС. Подобное лечение часто вызывает неожиданные и странные порывы, чем и можно объяснить поведение поп-дивы.

Поклонники звезды в последнее время сильно обеспокоены ее состоянием. Они переживают за психическое здоровье Бритни Спирс, отмечая неадекватное поведение знаменитости в соцсетях.

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