Фэншуй-прогноз на 2021 год: где поселится лучшая звезда

После глобальной перемены энергии и перемещения годовых звезд фэншуй запад останется очень хорошим.

Поэтому и после 4 февраля 2021 года вплоть до 4 февраля 2022 года обладатели западных входных дверей, западных спален и западных офисов будут фаворитами Земной удачи.

В год Быка сюда прилетит лучшая звезда текущего двадцатилетнего периода Восьмерка-белая. В этой позиции звезда будет очень активна, а сам сектор – очень энергетичным. Именно здесь можно будет запасаться энергией. Особенно если запад и звезда Восемь полезны вам по личному числу гуа.

Восьмерка, пожалуй, самая спокойная и неторопливая из благоприятных звезд.

Она настраивает на постепенное и неспешное продвижение, уверенное и стабильное. И такие же прочные, доверительные отношения с окружением.

Но на легкий успех с ней рассчитывать не приходится. Придется потрудиться.

Активность звезды всегда приносит много работы. Поэтому если вы не хотите работать с утра до вечера, стоит подумать над развитием и масштабированием вашего дела, его оптимизацией и делегированием полномочий своим помощникам.

По своему звездному профилю Восьмерка традиционно поддерживает сферы земледелия, строительства, безопасности, страхования, производства, торговли, заготовок и хранения, кадровое дело.

Сильная в западной позиции звезда Тянь Чжу и Врата Ду Мэнь дополнительно поддержат все, что касается службы, деятельности государственного аппарата и взаимодействия с государственными структурами.

Комбинация Врат Непроходимости и знака И предупреждает о том, что с активным западом в вашей жизни может быть много неясного, запутанного и много противоречивой информации. Что неотвратимо рождает некоторую неопределенность и беспокойство. С другой стороны, у вас могут появиться тайные источники информации и скрытые от посторонних глаз методы активности. Склонность к закрытому образу жизни.

Комбинация операторов годового расклада Ци Мень Дун Цзя может склонять к нетрадиционным сферам деятельности, к метафизике. Во многом именно потому, что захочется хоть где-то получить ответы на волнующие вас вопросы и определиться с правильными действиями в текущих, порой туманных, обстоятельствах.

Для поддержки звезды Восемь в секторе со звездой традиционно рекомендуют иметь хорошее освещение, в правильное время зажигать свечи, использовать активные объекты и минералы. Но лучше всего разместить здесь себя.

Поскольку сам человек – это лучший активатор энергии.

С пожеланием фэншуйного года, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Ба Цзы, Фэн-шуй, Ци Мень Дун Цзя)