Попытайтесь тратить меньше — финансовый гороскоп на 10 ноября

Деньги не задерживаются в кошельке. Стоит меньше тратиться — скоро вам понадобится крупная сумма.

Овен ‌‌

Овнам звезды советуют в этот день усилить внимание к тем людям, с кем приходится взаимодействовать в профессии. Наиболее проблемно может сложиться первая половина дня. В это время могут происходить нарушения в договоренностях, обманы, попытки выдать желаемое за действительное. Не дайте себя обмануть или ввести в заблуждение деловыми партнерами и клиентами.

Телец

Тельцы в первой половине дня могут столкнуться со сложностями при выполнении запланированных на этот день дел. Возможно, вами будет неверно поняты приказы и распоряжения начальства, и вы будете какое-то время идти ложным путем, теряя время, силы и ресурсы. Это непростой день для карьеры и взаимоотношений с начальством. Однако не стоит отчаиваться и пасовать перед трудностями.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня звезды не советуют публиковать резюме на соответствующих сайтах в интернете о поисках работе. Это время, когда вас могут ввести в заблуждение, и вы только напрасно потратите время и силы. Например, если вы позвоните по объявлению и вас пригласят на собеседование, то в реальности все окажется совсем не так, как было представлено в объявлении.

Рак ‌‌

Для Раков этот день складывается неоднозначно, и многое будет зависеть от того, в какое время дня вы занимаетесь делами. Первая половина дня может быть связано с трудностями при попытке завершить дела. Вы можете не учесть какой-то важный фактор, и это заставит вас заново переделывать однажды выполненную работу. Вторая половина дня может быть связана с улучшением условий труда на рабочем месте.

Лев ‌‌

У Львов в первой половине дня может быть неблагоприятное время для проведения деловых встреч, контактов и поездок. У вас могут произойти какие-то непредвиденные происшествия, в результате которые деловые контакты пойдут вам во вред, в убыток. Может так случиться, что вы разочаруетесь в некоторых людях, с кем поддерживали деловые контакты.

Дева ‌‌

У Дев сегодня многие дела будут иметь прямое отношение к вашим материальным возможностям. Первая половина дня складывается неблагоприятно для делового взаимодействия с разными людьми. При индивидуальном обслуживании клиентов старайтесь быть предельно внимательными к их запросам. Особенно аккуратно ведите финансовые расчеты – при оплате услуг вас могут попытаться обмануть.

Весы ‌‌

Основной проблемой этого дня у Весов могут стать взаимоотношения с коллегами по трудовому коллективу. Вам трудно будет добиться конкретных и внятных ответов на свои вопросы. Также, в первой половине дня могут произойти недоразумения с коллегами из-за путаницы с выполнением обязанностей. Во второй половине дня усиливается внутренняя потребность в знаниях и совершенствовании квалификации.

Скорпион

Для Скорпионов, работающих в ресторане, игровом клубе или в любых иных заведениях, связанных с отдыхом и развлечениями, в первой половине дня возрастает вероятность столкнуться с обманами, мошенничеством, а также с неадекватным поведением некоторых клиентов. Будьте внимательнее при расчетах с клиентами. Вторая половина дня благоприятствует дополнительным доходам.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня придется вносить коррективы в свои планы, поскольку это время нестабильности и всевозможных происшествий. Возможно, вам придется заниматься в срочном порядке делами в семье и это не даст вам заниматься тем, что было запланировано изначально. Во второй половине дня удача снова вернется к вам и это положительно повлияет на многие ваши дела.

Козерог

У Козерогов первая половина дня не благоприятствует карьере. Если у вас имеются конкретные вопросы или предложения к вышестоящему руководству, лучше подождать с этим. Также это неблагоприятное время для работников офисов, занимающихся оформлением документов и аналитической обработкой информации. Лучше не планировать никаких дел.

Водолей

В этот день многие Водолеи вряд ли смогут добиться успеха в текущей работе. Если вы хотели повысить свою квалификацию путем обмена мнений, то лучше всего заняться этим во второй половине дня, ближе к вечеру. В это время ваш интеллект будет более подготовлен к усвоению и запоминанию полезной информации. Не исключено, что вам придется нести материальные издержки.

Рыбы ‌‌

У Рыб в первой половине дня возрастает риск финансовых потерь, причем виноваты в этом будете вы сами. Также тем, кто в это время работает с техникой и механизмами, рекомендуется строго соблюдать правила техники безопасности. Вторая половина дня и вечерние часы складываются намного удачнее. Это хорошее время для контактов с начальством и внесения изменений в свой стиль и методы работы.