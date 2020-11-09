Противоположности притягиваются — любовный гороскоп на 10 ноября

Если вы слишком разные — возможно, у вас есть шанс.

Овен ‌‌

Для Овнов день может стать наиболее благоприятным временем для того, чтобы еще сильнее сблизиться с любимым человеком. Для этого постарайтесь оберегать друг друга от трудностей. Если вы пока одиноки, достижение карьерной цели повлияет на устройство личной жизни.

Телец

Этот день для некоторых Тельцов станет временем завершения полосы проблем в личной жизни. Сейчас вы вместе с любимым человеком готовы вновь наладить отношения. Одиноким Тельцам имеет смысл смириться с чужим равнодушием и настроиться на новую встречу.

Близнецы

Не исключено, что в этот день ваша эмоциональная чувствительность будет более острой, чем обычно. Поэтому вы можете обижаться на самые невинные слова второй половинки. Прямолинейность одиноких Близнецов может сослужить им плохую службу в общении с окружающими.

Рак ‌‌

Если в этот день вам не понравятся какие-то слова или действия объекта вашей страсти, не спешите высказывать претензии партнеру. Напротив, второй половинке нужно ваше понимание и терпение. Одинокие Раки готовы на хитроумные уловки, чтобы встретить свою судьбу.

Лев ‌‌

Звезды подсказывают, что Львам необходимо выговориться и прояснить некоторые напряженные стороны отношений с любимым человеком. Партнер готов пойти на уступки, поэтому постарайтесь не откладывать разговор. Если вы пока одиноки, будьте открыты новому опыту.

Дева ‌‌

Не исключено, что в этот день вам понадобится одобрение со стороны вашей пассии. Поддержать вашу уверенность в себе поможет забота и внимание любимого человека. Одинокие Девы поймут, что затраченные усилия на поиски второй половинки сегодня увенчаются успехом.

Весы ‌‌

Весам в этот день придется проявить силу воли для того, чтобы не поддаться неприятным обстоятельствам и сохранить доверительные отношения с любимым человеком. Если вы пока одиноки, не стоит необдуманно начинать романтическую связь с новым партнером.

Скорпион

Для того, чтобы этот день запомнился надолго, звезды рекомендуют Скорпионам найти неповторимый способ признания в любви объекту вашей симпатии. Если вы пока не встретили свою любовь, будьте готовы именно сегодня воплотить свои мечты в реальность.

Стрелец

Если события этого дня покажут, что вы с любимым человеком по-разному смотрите на одни и те же вещи, постарайтесь не горячиться. Звезды подсказывают, что поиск общего решения смягчит ваши разногласия. Одиноким Стрельцам мнение о любви и романтике лучше оставить при себе.

Козерог

Сегодня ничего не препятствует укреплению отношений с любимым человеком, кроме ваших собственных комплексов и страхов. Поэтому постарайтесь начать с себя и только потом проявляйте инициативу. Поклонники будут стараться добиться благосклонности одиноких Козерогов.

Водолей

Звезды рекомендуют переждать сегодняшний день и отложить серьезный разговор с любимым человеком. Иначе вы будете друг друга понимать с еще большим трудом. Не исключено, что одинокие Водолеи испытают трудности в общении с противоположным полом.

Рыбы ‌‌

Возможно, сегодня вы с любимым человеком испытываете глубокую потребность в постоянном общении друг с другом. Это позволит вам обоим чувствовать себя и любимыми и нужными. Одиноким Рыбам желательно смело использовать самые разнообразные способы знакомства с противоположным полом.