Держим слово — гороскоп на 10 ноября

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве поможет выполнять долг и следовать правилам, а ее аспектные связи позволят чем-то вдохновиться для выполнения обязательных рутинных процедур.

Скуки или досады не будет, если ясна цель монотонных действий (это может быть профилактика болезни, помощь животным или другое благое дело). День помогает оценивать прошлое и завершать дела, обещает удачу в рамках старых правил и сулит бонусы за верность былым идеалам. Также, он помогает быть великодушнее, проявлять сострадание, ладить с представителями медицины и своей профессиональной сферы. Стоит воздержаться от новых контактов.

Овен ‌‌

Овнам звезды подсказывают, что это не лучший день для кипучей инициативы. Успех придет не за счет суеты, а благодаря удачному стечению обстоятельств. Порадует великодушие коллег, толерантность начальства, забота со стороны персонала. Хорошо, если рутинные дела этого дня будут иметь для вас особый смысл - например, станут символом завершения долгой работы, близкого исцеления или освобождения.

Телец

Тельцам день прибавит уверенности. В первую очередь, порадуют мелочи: они заново обретают смысл и складываются в непротиворечивую картину. Можно оглянуться назад с пониманием всей цепочки событий, начать подводить итоги работы, путешествия, учебы, романа, лечения. Если вас волнует чье-то персональное мнение, не стоит вырывать его силой или манипуляциями: на днях вы услышите ответ на свой вопрос.

Близнецы

Сегодня Близнецам нужна пауза, чтобы оценить свои обязанности, бытовые условия, семейные дела и самочувствие, окинуть взглядом оставший фронт задач. Финальный мини-этап намечается в работе, лечении, уходе за питомцем. Может назреть уборка, проверка, ряд знакомых ограничений. Возможно, вам придется отсрочить развитие новых отношений, свернуть творческий процесс или игру, отложить отдых, поездку.

Рак ‌‌

В течение дня Раки не раз получат наводящие знаки и подсказки (в основном, благоприятные). Получив благословение, можно внутренне расслабиться: вас защищают, поддерживают или хотя бы не мешают. Столкнувшись с явным или тайным препятствием, будьте благодарны: вас берегут от «пляски по старым граблям». Рекомендуется отложить важные поездки и контакты, повременить с вопросом, письмом, заявлением.

Лев ‌‌

Львам сегодня не помешает заняться оптимизацией бюджета или диеты, сортировкой вещей. Приветствуются все занятия, имеющие целью наведение порядка и чистоты, пополнение полезных запасов или поддержание здоровья. Не стоит отказываться от надежной классики, но лучше избавиться от того, что навевает плохие воспоминания. Некоторые предметы имеет смысл оставить в доме как память или амулет на удачу.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев есть источник веры, поддержки и вдохновения. Это могут быть ваши профессиональные, творческие и другие ценные жизненные достижения, а также значимые для вас персоны: дети, любимые, учителя, кумиры. Возможна моральная компенсация за долгий труд, запоздалое признание вашего таланта или авторитета. В текущих делах рекомендуется взять перерыв. Стоит отложить новые поездки и контакты.

Весы ‌‌

Сегодня Весам лучше быть в тени, заниматься домашней рутиной, служебными обязанностями или здоровьем. Не помешает пересмотреть свой недавний стиль общения и список мелких текущих трат. Нежелательно выходить за рамки старых правил, нарушать врачебные предписания и семейные традиции, а также проявлять инициативу (и перехватывать ее у других), спешить с ответным ходом в игре или конкурентной борьбе.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов удачный день, при этом главные удачи звезды не советуют измерять деньгами. Вы сможете получить назад отобранные у вас ценные права, найти подтверждение своей правоты, воспользоваться покровительством, вернуть себе веру в прежние ценности, поддержать свой авторитет в кругу друзей, коллег или родни, придете к согласию с любимыми людьми или единомышленниками в важном вопросе.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам оставаться реалистами и руководствоваться практическими ценностями. Это может быть выстроенная вами карьера, ценный жизненный опыт, профессиональная репутация или материальная состоятельность. Если вы намерены бросить все и сделать в своей жизни резкий поворот, не стоит отрекаться от прежних достижений - например, от полученной ранее прибыльной специальности.

Козерог

Сегодня Козероги уверены в своей картине мира, их ориентир - старые идеалы, ценности и авторитеты. Многие Козероги будут объективны к своим былым достижениям, но их духовный и профессиональный рост будет буксовать из-за консерватизма и укоренившихся привычек. День даст удачу в форме награды за прежние заслуги или компенсации за терпение, но также может сделать вас рабом отмирающих стандартов.

Водолей

Этот день Водолеям стоит посвятить системной заботе о безопасности: защите дома и репутации, выбору антивирусных программ, профилактике рецидива хронического недуга. Придется соблюдать осторожность в профессиональных, денежных, медицинских и интимных вопросах. Ситуации дня требуют реализма, но не обойтись и без тонких инструментов: веры, исследовательской интуиции, житейского чутья, сострадания.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут доверять своему окружению (особенно, старым знакомым). В зависимости от ситуации, вы можете рассчитывать на чужую компетентность, великодушие, порядочность, ответственность, практичность или сочувствие. В некоторых ситуациях, можно надеяться на чудо. В потенциально опасный момент вас защитит закон, покровительство со стороны друга или семьи, ваша интуиция или счастливый случай.