Кормите птиц, чтобы вам везло в жизни

Кормить птиц, вешать скворечники – вроде бы это привычное дело, забота о природе, к которой детей приучают с малых лет. А есть ли в этом процессе какой-то еще смысл?

Например, с точки зрения славянской мифологии кормление птиц символизирует поклонение солнцу. Кроме того, есть масса народных примет с участием птиц: ласточки свила гнездо – к счастью, аист – к пополнению в семье. Неудивительно, что возникает желание их «отблагодарить» или же попросту «приманить» удачу. Однако, следует быть осторожными с хищными птицами: орел, например, может означать победу, но если хищник находится все время рядом – уж не караулит ли он добычу?

В разных культурах мы можем встретить особое отношение к голубю. Он упоминается еще в Библии и ассоциируется с посланцем добрых вестей, с одной из ипостасей самого создателя, с проводником в другие миры.

Если же речь идет о воробьях, которые, как известно, очень шумные и суетливые, то это может отразиться на том, сколько интересных и важных людей вы соберете вокруг себя в обычной жизни. Только помните – здесь все не слишком серьезно, в основном дело в веселье и маленьких радостях!

А вот тому, кто хочет решить денежный вопрос, имеет смысл поискать в ближайшем парке синиц и сделать им домик, оставить в нем еду. Считается, что именно они отвечают за приход благосостояния в дом и поэтому доброе отношение к ним отразиться и на кошельке благодетеля.

А с точки зрения ведической астрологии некоторые птицы являются посланцами планет. Можно совершать специальные действия – упайи, чтобы эти планеты умилостивить. Особенно это актуально, если речь идет о Сатурне – планете, которая отвечает за карму. В соответствии с этим мировоззрением, кормить посланцев Сатурна – черных ворон – в субботу будет крайне полезно для того, чтобы кармические уроки протекали безболезненно и с наименьшими потерями.

Диана Сабитова